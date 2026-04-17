「運動中の水分補給をよりスマートに。」「マイルーティーン」から握るだけで飲める操作性・携帯性・衛生性を兼ね備えた『スクイズボトル』新登場

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株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、日々の健やかさを支えるプロテインブランド「MY ROUTINE（マイルーティーン）」は、操作性・携帯性・衛生性を兼ね備えた新商品『マイルーティーン スクイズボトル 1,000mL』を、2026年4月25日(土)より発売いたします。


握るだけでスムーズに水分補給ができるスクイズ構造により、トレーニングやスポーツ中の「止まるストレス」を軽減。日常から本格的なスポーツシーンまで、快適な水分補給をサポートします。


■商品特長とコンセプト


■商品特徴


１. スムーズな水分補給


握るだけで中身が押し出されるスクイズ構造。ボトルを傾けたり注いだりする手間がなく、飲みたいときにすぐ水分補給。


２. 軽量で携帯性が抜群！


柔らかいポリエチレン素材を採用。軽量で持ち運びやすく、落としても割れにくい。アウトドアやスポーツシーンでも安心して使用可能。


３. 手入れが簡単！衛生面にも配慮！


シンプル構造でパーツが少ないため、洗いやすく衛生的。毎日の使用でも手入れが簡単。


４.スタイリッシュなデザイン


握りやすいくびれ形状で滑りにくい設計。オレンジをアクセントにしたロゴ入りボディが、スポーティーでスタイリッシュ。





■開発背景


近年、ランニングやジムトレーニング、チームスポーツなど、日常的に運動を取り入れる人が増えています。その一方で、運動中の水分補給においては「キャップの開閉が手間」「動きを止める必要がある」「飲みたいタイミングでスムーズに飲めない」といった課題が存在していました。こうした背景から、「動きを止めずに水分補給できる」という新しい体験価値に着目し、「水分補給をスマートにする」という新しいスタンダードを提案するため、本商品を開発しました。






■商品概要

■商品名　マイルーティーン スクイズボトル　シルバー / ブラック / ゴールド


■容量 1,000ｍL


■サイズ　サイズ　　H245×W72×D72mm


■価格　　1,540円（税込）



【販売先】「MY ROUTINE ONLINE SHOP」,「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」,全国の総合スーパー、家電量販店、スポーツ専門店(一部店舗除く)


【発売日】　4/25(土)WEB・店頭発売日　


【販売者】　株式会社ウエニ貿易






■参考資料

【マイルーティーン　ブランドコンセプト】　


動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。


からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。


詳細を見る :
https://www.myroutine.jp/

商品ラインナップ




株式会社ウエニ貿易


時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。


海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。


輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。


フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。