「運動中の水分補給をよりスマートに。」「マイルーティーン」から握るだけで飲める操作性・携帯性・衛生性を兼ね備えた『スクイズボトル』新登場

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）が展開する、日々の健やかさを支えるプロテインブランド「MY ROUTINE（マイルーティーン）」は、操作性・携帯性・衛生性を兼ね備えた新商品『マイルーティーン スクイズボトル 1,000mL』を、2026年4月25日(土)より発売いたします。

握るだけでスムーズに水分補給ができるスクイズ構造により、トレーニングやスポーツ中の「止まるストレス」を軽減。日常から本格的なスポーツシーンまで、快適な水分補給をサポートします。

■商品特長とコンセプト

■商品特徴

１. スムーズな水分補給

握るだけで中身が押し出されるスクイズ構造。ボトルを傾けたり注いだりする手間がなく、飲みたいときにすぐ水分補給。

２. 軽量で携帯性が抜群！

柔らかいポリエチレン素材を採用。軽量で持ち運びやすく、落としても割れにくい。アウトドアやスポーツシーンでも安心して使用可能。

３. 手入れが簡単！衛生面にも配慮！

シンプル構造でパーツが少ないため、洗いやすく衛生的。毎日の使用でも手入れが簡単。

４.スタイリッシュなデザイン

握りやすいくびれ形状で滑りにくい設計。オレンジをアクセントにしたロゴ入りボディが、スポーティーでスタイリッシュ。

■開発背景

近年、ランニングやジムトレーニング、チームスポーツなど、日常的に運動を取り入れる人が増えています。その一方で、運動中の水分補給においては「キャップの開閉が手間」「動きを止める必要がある」「飲みたいタイミングでスムーズに飲めない」といった課題が存在していました。こうした背景から、「動きを止めずに水分補給できる」という新しい体験価値に着目し、「水分補給をスマートにする」という新しいスタンダードを提案するため、本商品を開発しました。

■商品概要

■商品名 マイルーティーン スクイズボトル シルバー / ブラック / ゴールド

■容量 1,000ｍL

■サイズ サイズ H245×W72×D72mm

■価格 1,540円（税込）

【販売先】「MY ROUTINE ONLINE SHOP」,「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」,全国の総合スーパー、家電量販店、スポーツ専門店(一部店舗除く)

【発売日】 4/25(土)WEB・店頭発売日

【販売者】 株式会社ウエニ貿易

■参考資料

【マイルーティーン ブランドコンセプト】

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

詳細を見る :https://www.myroutine.jp/

商品ラインナップ

株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。