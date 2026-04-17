『ワンピース』より、「四皇」が集結したTシャツ、「ギア5」のドライパーカーなどが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『ワンピース』より、

バギー、シャンクス、黒ひげ、ルフィが集結した「四皇」Tシャツと、

「ギア5」のドライTシャツ、ドライパーカーがCOSPA（コスパ）から登場！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年7月中旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／『ワンピース』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00607/mode/title(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00607/mode/title?utm_id=5mhalwx0&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260416onepiece)

・商品情報

■四皇 Tシャツ

発売日：2026年7月中旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK/SAND KHAKI

価格：3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。 襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

・デザインにかすれ処理を施しています。プリントの欠けではございませんのであらかじめご了承ください。

■ルフィ ギア5 ドライTシャツ

発売日：2026年7月中旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,520円（税込）

吸水速乾＆UVカット効果

快適な着心地を実現する高機能ウェア

・吸水・速乾性能抜群な高機能Tシャツ。

・「UPF20」UVカット率約95％の紫外線カット効果を備えています。

・汗をかいてもベタつかず、暑い日でも快適な着心地。

・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動に最適。

■ルフィ ギア5 薄手ドライパーカー

発売日：2026年7月中旬

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK

価格：6,380円（税込）

薄く軽いので、気軽に羽織れる。

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。

・「軽い」、「乾きやすい」、「しわになりにくい」といった利点から、毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！

・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。

【基本予約受付期間】～2026年5月17日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

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