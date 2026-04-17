ウェルビーイング経営を食から支援。ZERO×タニタカフェ、健康食と満足感を両立した社食サービス「からだ想いサポートBOX」を開始

ZERO株式会社

フードロス削減を目的としたサステナ自販機を展開し、フードロスとCO2削減に取り組むZERO株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：沖杉 大地、四辻 弘樹、以下「ZERO」）は、株式会社タニタ食堂（本社：東京都板橋区、代表取締役社長 上木知規）と連携し、企業向けに冷凍自動販売機型の置き社食サービス「からだ想いサポートBOX」の提供を開始しました。

本サービスでは、ZEROが展開してきた食べ応えがありバラエティ豊かな冷凍商品を取り揃えた冷凍自動販売機「冷食サポートBOX ZERO」に、野菜を豊富に使い、おいしさと噛み応えにこだわった「タニタカフェ at OFFICE」のヘルシーな冷凍ミールを新たに加えることで、従来の“満足感のある食事”に加え、“健康に配慮した食事”を従業員が選択できる環境を提供します。

また、従来同様、商品の補充や管理などはZEROが担うため、企業側の負担を最小限に抑えた運用が可能です。

「冷凍サポートBOX ZERO」について :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000100036.html

◼︎健康経営の広がりと、働く人の食環境の課題

近年、企業においては、従業員一人ひとりの健康を重要な経営資源と捉える「健康経営」や「ウェルビーイング経営」への関心が高まっています。

心身のコンディションが生産性や組織の持続的成長に直結するという認識が広がる中で、企業にはより実効性のある取り組みが求められています。

一方で、忙しいビジネスパーソンの食生活は、時間や利便性を優先せざるを得ない状況にあり、結果として栄養バランスが偏りがちになるという課題があります。

さらに、健康志向の食事に対しては、「おいしくない」「物足りない」と感じている声も多く、栄養と満足感の両立が難しいという点も課題です。

◼︎健康と満足感を両立する「からだ想いサポートBOX」

こうした課題に対し、本サービスでは、ZEROが展開する冷凍弁当の提供モデルに、タニタ食堂 が展開する「タニタカフェat OFFICE」のメニューを新たに加えました。

ZEROでは、FROZEN24ブランド（https://frozen24.com/collections/all-item）を中心とした、食べ応えのある多彩な冷凍弁当を提供しており、満足感のある食事ニーズの課題に応えています。

一方、「タニタカフェ at OFFICE」のメニューは、「楽しくておいしいヘルシーメニュー」というコンセプトのもと、味わいを重視しながら、野菜を豊富に使用し、栄養バランスにも配慮しています。

さらに、食材のカットや構成を工夫することで“噛み応え”を生み出し、満腹感を得られやすくする設計とすることで、健康志向の食事における「物足りなさ」という課題の解消を図っています。

これにより、利用者は一つのサービスの中で、

- しっかり食べたいときに満足感を得られるZEROのメニュー、- おいしさと栄養バランスを兼ね備えたタニタカフェのメニュー

その時々の目的や関心に応じて選択できるようになります。

その結果、幅広い利用ニーズに対応可能となり、サービス利用者の広がりと定着が期待されます。

◼︎働く人のウェルビーイングを食から支える

ZEROは、本サービスを通じて、企業における食環境の改善を支援し、働く人の心身の健康とパフォーマンス向上に貢献していきます。

今後も、食を起点としたウェルビーイングの実現に向けて、企業の健康経営を支える新しいサービスの開発・提供を進めてまいります。

◼︎フードロス削減サステナ自販機『ZERO BOX』について

「ZERO BOX（ゼロボックス）」は、フードロス削減とCO2排出削減を目的としたサステナブル型の無人自動販売機サービスです。

賞味期限が近いながらも安全に食べられる食品・飲料を、企業や自治体、大学の施設内に設置した自動販売機を通じて安価または無料で提供することで、廃棄されるはずだった食品の新たな流通を生み出します。

通常の流通では賞味期限の都合により市場価値を失ってしまう商品に、再び"価値"と"消費の機会"を生み出す仕組みを提供。食品ロスの削減と同時に、廃棄に伴うCO2排出の抑制にも貢献し、利用者が日常的にフードロス削減に参加できる環境をお届けしています。

◼︎株式会社タニタ食堂について

一定食あたりのカロリーを500kcal前後、塩分3g以下に抑えながら、野菜たっぷりでおいしく食べ応えのある「日替わり定食」をはじめとしたヘルシーメニューを提供するレストラン「タニタ食堂」や、「楽しさ」や「心地よさ」といった「こころの健康づくり」をコンセプトとした「タニタカフェ」を運営する他、冷凍置き社食「タニタカフェ at OFFICE」などのサービスを提供している。健康総合企業株式会社タニタのグループ会社。

https://www.tanita.co.jp/tanitacafe/atoffice/

■ZERO株式会社について

ZEROは、「地球上の貧困をゼロにする」をビジョンに掲げ、フードロスの削減を図る無人販売機『ZERO BOX』を開発しました。フードロスやCO2排出量削減への取り組み、福利厚生の充実を図る企業と契約のうえ、オフィスなどに『ZERO BOX』を設置、そこに食品メーカーや食品卸企業から、賞味期限が近く、通常の販売ルートでは流通できない食品、パッケージの変更などを理由に廃棄される可能性のある食品を安価に仕入れて提供、導入先からサービス料を回収するビジネスモデルです。導入した企業においては、『ZERO BOX』の活用によって生まれるCO2排出量削減効果を可視化することで、貢献度の訴求を可能とします。

■株式会社タニタ食堂 会社概要

会社名： 株式会社タニタ食堂

代表取締役社長： 上木 知規

所在地： 東京都板橋区前野町1-14-2

設立： 2014年

URL：https://www.tanita.co.jp/shokudo

■ZERO株式会社 会社概要

会社名： ZERO株式会社

代表者： 代表取締役 沖杉 大地、四辻 弘樹

所在地： 東京都台東区東上野2-20-6

設立： 2022年3月

URL： https://www.nofoodloss.com/