TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」15周年リマスター第1話　4月18日(土)放送!!

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、4月18日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」15周年リマスター第1話を放送しますことをお知らせいたします。

■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」15周年リマスター 第1話「運命の先導者!!」4月18日(土)あさ8時放送!!

ヴァンガード15周年特別放送としてTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」15周年特別リマスター 第1話「運命の先導者!!」を4月18日(土)あさ8時に放送!!

OPは15周年記念PVの特別仕様です！

■第1話「運命の先導者!!」

―あらすじ―

主人公の先導アイチは少し気弱なところがある中学三年生。

そんな性格が災いしてか、なかなか友達も出来ずに冴えない日々を送っていた。

けれどアイチには一つだけ心の支えがあった。

それは子供の頃に貰った一枚の騎士のカード「ブラスター・ブレード」。

それは世界的なブームを巻き起こしているカードゲーム「ヴァンガード」の中でも貴重とされている一枚だった。

しかしある時、乱暴者で有名なクラスメートの森川に「ブラスター・ブレード」を無理やり奪い取られてしまう。

■カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、コンソールゲーム、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版、タイ語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://x.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

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