新潟の日本庭園28か所を、着物で。「着物で巡る 春のにいがた庭園街道」5月開催

公益社団法人 新潟県観光協会

にいがた庭園街道は、2026年5月1日（金）～5月31日（日）の期間中、「着物で巡る 春のにいがた庭園街道」を開催します。

村上市から新潟市まで、国道290号沿いに約150km。庭園と伝統建築28か所を結ぶルートが「にいがた庭園街道」です。豪農や豪商、大名・武家、寺院が文化を育んできたこの地には、里山や棚田の原風景とともに、手入れの行き届いた日本庭園や格調ある町屋が静かに息づいています。

そんな"美の世界"を、今年の春は着物で巡ってみませんか。

■ 着物で来場すると、うれしい特典つき

期間中、対象の有料施設に着物でご来場いただくと、入館料の割引やプレゼントなどの特典をご用意しています。※ 有料施設に着物でご来場の方には入場料割引などの特典あり

詳細を見る :https://teienkaido.niigata.jp/2026/04/13/%e7%9d%80%e7%89%a9%e3%81%a7%e5%b7%a1%e3%82%8b-%e6%98%a5%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%84%e3%81%8c%e3%81%9f%e5%ba%ad%e5%9c%92%e8%a1%97%e9%81%93-5%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%9c5%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%81%ab/

■ 開催概要

期間： 2026年5月1日（金）～5月31日（日） ※北方文化博物館本館は5月11日～5月31日

会場： 村上・関川・新発田・阿賀野・新潟・田上・五泉の28か所

特典： 着物でご来場の方に、入館料割引・プレゼントなど（施設により異なります）

詳細： https://teienkaido.niigata.jp/