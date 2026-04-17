【本格始動】ファイテンと東大発ベンチャーissin が戦略的提携 体調の変化を数値で見える化「Smart Recovery Ring」を全国のファイテンショップへ全店導入決定

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社(所在地:京都市中京区、代表取締役:平田好宏、以下ファイテン)と、家族のカラダとココロの健康維持・増進をテクノロジーで実現する、東京大学発ヘルスケアスタートアップの issin 株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役:程 涛、読み:イッシン、以下「issin」)は連携し、一部店舗で実施していたリカバリー可視化のテスト運用を完了。その結果、お客様からの多大な反響をいただいたことから、全国のファイテンショップへの「Smart Recovery Ring(スマートリカバリーリング)」の本格導入を決定いたしました。これまで体感値でしか測れなかった「リカバリー」が数値化され、お客様一人ひとりの悩みに寄り添った最適なセルフケア方法や商品選定をアドバイスしていくことにより、ファイテン商品の価値をより実感できる環境を作ってまいります。

全店導入の背景：テスト運用で見えた「可視化」への強いニーズ

ファイテンはこれまで、独自のアクアメタル技術を駆使した商品を通じ、多くの方のリカバリーをサポートしてきました。今回、さらなる顧客体験の向上を目指し、issinが開発した指輪型デバイス「Smart Recovery Ring」を用いたテスト運用を一部店舗で実施しました。

その結果、「自分のリカバリー状態（回復力）や睡眠の質、ストレス値が具体的な数値で見えることで、ファイテン商品の価値をより実感できる」と、お客様から非常に高い評価をいただきました。この大きな反響を受け、全国のお客様にこの新たな健康管理体験を提供すべく、全店導入を決定いたしました。

「スマートリカバリーリング」により、ファイテン商品使用前後での体調チェックを行うことで、生活習慣や体調管理に役立てます。

スマートリカバリーリング プレゼントキャンペーン実施

全国のファイテンショップにて期間中、ファイテン商品を10,000円(税込)ご購入いただいた方に、抽選で10名様にスマートリカバリーリングをプレゼント。

※10,000円（税込）ご購入毎に一口応募いただけます。

※ファイテン会員登録必須のキャンペーンになります。

□応募期間：4月20日（月）～ 5月17日（日）

□当選発表：5月下旬頃にご購入店舗より当選のご連絡をさせていただきます。

※一部対象外、商品・サービスがあります。詳しくは店頭まで。

本取り組みの核心：ファイテンの技術と東大発のデータ解析が融合

本提携により、感覚的なものになりがちだった「リカバリー」を科学的に管理することが可能になります。

1.「身体の状態」を数値で可視化：issinの高度な解析技術により、睡眠の質や自律神経、ストレス数値などを正確に測定。ファイテンのボディケアがもたらす変化を数値で管理できる環境を構築します。

2.信頼のデータ連携：東京大学発ベンチャーであるissinとの連携により、正確かつ信頼性の高い体内状況データを取得。根拠に基づいたヘルスケアを提供します。

3.パーソナライズされたアドバイス：数値化されたデータに基づき、お客様一人ひとりの悩みに寄り添った最適なセルフケア方法や製品選定をアドバイス。お客様の健康寿命延伸を使命とし、伴走型サポートを強化します。

今後の展望

「Smart Recovery Ring」のテスト運用によりファイテン技術の利用有無が、バイタルデータに影響を与えそうな因子、方向性が示されています。ファイテンとissinは、本サービスを通じて「自身の身体と向き合う文化」を醸成し、健康に関わる社会課題の解決に貢献してまいります。全国のファイテンショップは、単なる製品販売の場を超え、データに基づいた「健康増進の拠点」へと進化してまいります。

「Smart Recovery Ring」製品特徴

「Smart Recovery Ring」は、つけるだけで「睡眠」「ストレス」「活動量」を計測し、専用アプリで詳細なデータを確認できる指輪型ウェアラブルデバイスです。また、データを統合的に分析し、毎朝の回復力を示す「リカバリースコア」で回復力を可視化します。

国内ブランド最軽量レベルの薄さ2.2mm・重さ約3gで装着感を感じにくく、生活防水仕様のため日常生活やシャワーの際も安心して使用できます。また、2時間の充電で約7日間の連続使用が可能なバッテリーを搭載しており、忙しい日々でもストレスなく使用できます。

専用アプリでは、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」がユーザーのデータに連動し、まるでそばで見守るパートナーのように寄り添いながら、ゲーム感覚の健康管理ができる仕組みを搭載しており、楽しみながら疲れや不調からのリカバリー習慣を促進します。

・製品名：Smart Recovery Ring（スマートリカバリーリング）

・販売価格：29,800円（税・送料込）

・主な機能：リカバリースコア、睡眠モニター、ストレスモニター、活動量モニター、心拍数、血中酸素濃度、心拍変動、皮膚温、女性の健康管理、パーソナルヘルスケアAI

・公式サイト：https://issin.cc/pages/smart-recovery-ring

企業情報

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアチタン技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100以上の特許取得の実績があり、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

URL: https://www.phiten.com/

issin株式会社（東京大学発ベンチャー）

日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供を行う、東京大学発ヘルスケアスタートアップ。

お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「Smart Recovery Ring」などを提供しています。

URL: https://issin.cc/