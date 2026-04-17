“推し”とファンをデザインで繋ぐ「muw maze(ミュウメイズ)」パ・リーグ6球団 コラボネイルシール発売。

株式会社コーセー

株式会社コーセーホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澁澤 宏一）は、“推し”とファンをネイルシールのデザインで繋ぐプラットフォーム「muw maze（ミュウ メイズ）」から、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）をイメージしたデザインの「パ・リーグ６球団コラボレーション・ネイルシール」を、

2026年4月22日よりmuw maze公式サイト*にて発売します。

*muw maze公式サイト：https://muw-maze-test.myshopify.com/collections/nxaf

■コラボレーション背景

プロ野球観戦は、勝負の行方を見守る単なるスポーツ観戦だけでなく、ファッションやグルメ、イベントやファン参加型の企画などを楽しむ、総合的なエンターテインメント体験へと進化しています。応援スタイルも多様化しており、チームのユニフォームやグッズに合わせた「観戦コーディネート」を楽しむ文化が加速。また、ファン層もZ世代やファミリーなど、属性の枠を超えて拡大。こうした広がりに合わせて、応援アイテムのひとつとして、球場でも日常でも使いやすい「パ・リーグ6球団コラボレーション・ネイルシール」を発売します。 さらなる盛り上がりが期待される「推し活」を、全力で応援します。

■商品特長

1. 球場でも日常でも使いやすい 洗練されたデザイン

各球団のチームカラーを基調に、球団ロゴやユニフォームからインスパイアされたデザインに「球団らしさ」をふんだんに取り入れています。すべての爪がきれいに見えるようこだわり抜いたデザイン設計です。またパッケージ箱には、各球団のマスコットキャラクターをあしらい、思わずパケ買い・パケ撮りしたくなるような「映える」世界観に仕上げました。球場だけでなくオフィスや日常使いの中で、「推し」球団を身近に感じられるよう洗練されたデザインです。

2. 全世代で楽しめる「新しい応援スタイル」の提案

「セルフネイル」「メンズネイル」の普及を受け、性別や年齢を問わず、すべてのファンが一体感を持って楽しめる仕様。14サイズ展開で、自由に爪の形に合わせてアレンジが可能です。すべての指につけても、1本だけアクセントとしてつけてもOK。「私だけのオリジナルネイル」も「カップルやファミリーでお揃いネイル」も叶える自在な組み合わせで、全世代が楽しめる新しい応援スタイルを提案します。

3. 簡単・テクニックいらずで本格的な仕上がり

硬化不要で貼るだけでジェルネイルをしたような仕上がりを実現。剝がすだけで簡単に取り外せるので、試合の時のみ楽しみたいというニーズにも応えます。場所や時間を選ばず、ライフスタイルに合わせてご提案します。

■商品概要

＜発売日＞ 2026年4月22日（水）

＜商品名＞ muw maze gel nail パ・リーグ６球団コレクション

＜容量＞ 28枚入り（14サイズ×2シート）

＜希望小売価格＞ 2,000円（税抜）・2,200円（税込）

＜デザイン(6種)＞

（北海道日本ハムファイターズデザイン、東北楽天ゴールデンイーグルスデザイン、埼玉西武ライオンズデザイン、千葉ロッテマリーンズデザイン、オリックス・バファローズデザイン、福岡ソフトバンクホークスデザイン）

●7月上旬発売予定 各球団のカスタマイズネイルシールも登場。

マスコットキャラクター・番号・イニシャルを自由にカスタマイズして、自分だけのオリジナルネイルで応援！

muw maze概要

ブランド名：muw maze（読み：ミュウ メイズ）

「muw maze」は、指先で想いを伝えられるブランドでありたいと考えています。「muw」の mとwは、指先の形をイメージしており、それを繋ぐuには、Union（まとまり・和集合）、You（あなた）などの意味を込めています。「maze」は、Maze(迷路)の単語から、深く入り込んで抜け出せないという意味で推し活の特徴を比喩的に表現しています。

公式サイト：https://muwmaze.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/muwmaze_kose/

公式X：https://x.com/muwmaze_kose

今後の展望

当社は、中長期ビジョン「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」の中で、領域拡大に向けたアプローチを掲げています。今後も、様々なコラボレーションを通じて、各ファン層に“刺さる”ネイルデザインを販売していく予定です。将来的には、アーティストやキャラクターブランドに留まらず、個人でも自身のデザインをネイルシールに変えて販売できる「マーケットプレイス」の形態を目指して育成し、事業の確立と存在感の拡大を目指します。