トイロクション「ブリーチレスライン」発売記念イベント“脱ブリーチチャレンジ”開催！

日華化学株式会社

美容室向け化粧品の総合メーカー 日華化学株式会社 デミ コスメティクスのヘアカラー商材トイロクションは、2026年に発売する新商品の「ブリーチレスライン」を使った作品をInstagramに投稿するだけでエントリー可能な、「脱ブリーチチャレンジ」を開催。2026年4月17日（金）から6月30日（火）までエントリーを受付いたします。

新商品「ブリーチレスライン」とは？

6月にトイロクションから発売される「ブリーチレスライン」は、ハイリフト・ハイティント・高彩度を1プロセスで表現できるため、注目の「ブリーチなしカラー」に最適なヘアカラーとなっています。

ブリーチなしでも高明度・高彩度を実現するため、アンダーに左右されず、しっかりとした発色と 透明感のあるカラーが楽しめます。

▽「ブリーチレスライン」のポイント- ハイリフトの理由▶1剤と2剤の混合比率が１：２

-トイロクション「オキシスタビライザー効果」を最大限に発揮しハイリフトを実現。

-さらにアルカリ量の低減とそれによるダメージ抑制が期待できます。

-ブリーチしない分タイパが良く、2剤倍量のためコスパが良くなります。

- ハイティントで高彩度の理由▶こだわり抜いたハイティント処方

-グレイやブラウンなどの濁りやすい色味を極力減らし、高彩度を実現。

-髪に残留する黄味を抑制する染料処方で、アンダーに左右されにくく狙った色味を表現します。

脱ブリーチチャレンジについて

トイロクション「ブリーチレスライン」の発売を記念して行われる「脱ブリーチチャレンジ」。

本チャレンジでは、実際にトイロクション新商品「ブリーチレスライン」を使ってモデルの髪を施術し、Before／Afterの写真をSNSに投稿するだけでエントリー可能。優秀作品には特別な賞をご用意いたします。

トイロクションが本気で挑んだ“脱ブリーチ領域”。

「脱ブリーチの新常識」をあなたの技術で発信してください。

各賞について

グランプリ（1名）

- 賞金5万円- 美容雑誌「BOB」への撮り下ろしスタイルの掲載*- トイロクションアンバサダーが参加する「トイロファンミーティング」へご招待

エリア賞（7名）

- 賞金各3万円- トイロクションアンバサダーが参加する「トイロファンミーティング」へご招待

-北海道、東北エリア賞 1名

-関東エリア賞 2名

-中部エリア賞 1名

-近畿エリア賞 1名

-中四国エリア賞 1名

-九州、沖縄エリア賞 1名

*撮影のために、弊社スタジオ（東京）にお越しいただきます。

撮影予定日：2026年9月7日（月）

審査員

トイロクションアンバサダーの4名が選考。※店名のアルファベット順

エントリーガイド

ADITION いさなAMA TOKYO 藤田圭介COA 星那DaB 私市龍星●脱ブリーチチャレンジの参加方法

１.トイロクションの新商品「ブリーチレスライン」のサンプルを申し込み、GETする

「ブリーチレスライン」無料サンプルお申込みフォーム(https://ws.formzu.net/fgen/S7277203/)

２.「脱ブリーチ」をテーマに新商品を用いたヘアカラーデザインを作成し、Before・Afterを撮影

３.トイロクションの公式Instagramアカウント「＠toiroction_official」をフォロー

４.Instagramにて投稿してエントリー完了！

▼投稿ルール

・指定のメンション・ハッシュタグをつけて投稿ください。

「@toiroction_official」をメンション

「#脱ブリーチチャレンジ」のハッシュタグをつける

「#トイロクション」のハッシュタグをつける

・キャプション必須記載事項

-Beforeのアンダーex)根元5レベル、毛先10レベル

-使用した「ブリーチレスライン」の色番と配合レシピ、2剤の種類と配合割合 ex) 10/SR：12/SR=１：１ OX-6 2倍

-施術ポイント（簡単でOK）

-都道府県/サロン名／美容師名

- 画像枚数は制限なしです。ただし1枚目は必ずAfter画像、最後にBefore画像を掲載してください。- 画像の色味を変える加工、コントラストの調整は禁止とさせていただきます。- 画像の明るさ調整は可能とします。- 画像内に著作権に守られているキャラクターが写り込まないようご注意ください。- 画像内の背景やカラー用具に別ブランドの商品（ブランドロゴも含む）が映りこまないようにご注意ください。●応募条件- 日本在住の理美容師様であること- トイロクションの新商品「ブリーチレスライン」を使用したデザインであること- 投稿ルールを満たしていること- トイロクションの公式Instagramアカウント「＠toiroction_official」をフォローしていること- 「脱ブリーチ」のテーマに沿ったデザインであること●注意事項- エントリー作品はトイロクションに関わる制作物やWEB,SNSなどで紹介させていただくことがあります。- モデル様の使用許諾や肖像権、著作権に関しては投稿者の責任においてご対応ください- 参加者ご本人からのお申込みをお願いいたします。●エントリー期間

2026年4月17日(金)-6月30日(火)

●モデル人数

１人/モデルの性別は問いません。

●使用楽曲

著作権フリー音源に限ります。

※なしでも可

●結果発表

受賞者にはトイロクションの公式Instagramアカウント「@toiroction_official」から、DMでご連絡いたします。

コンテストに関する詳しい情報はこちらをチェック(https://www.demi.nicca.co.jp/toiroction/dbchallenge/)

TOIROCTION公式Instagramはこちらをチェック(https://www.instagram.com/toiroction_official/)

よくある質問（FAQ）

会社・ブランド紹介

- 既存のカラーとの併用は可能？ →トイロクションのカラー剤であれば、「ブリーチレスライン」との併用も可能です- 審査基準は？ →「ブリーチなしデザインカラー」としてのデザイン性や新しさ、ヘアカラーの可能性が広がるようなデザイン、ナチュラルエッジが効きつつも、サロンワークでリアルに提案できるスタイル- TikTokやXでも投稿していいですか？ →他のSNSでの投稿も大歓迎です。ただしInstagramでの投稿がエントリー条件となりますので、ご注意ください。- 以前の作品や、他のコンテストに応募した作品を投稿しても良い？ →いいえ。トイロクションの「ブリーチレスライン」を使った作品でご投稿をお願いします。- 美容学生はエントリーできますか？→いいえ。理美容師様限定とさせていただきます。- モデルはお客様に限らずどなたでも大丈夫ですか？ →はい。どなたでも大丈夫です。- モデルにウィッグ等を使用してもよいですか？ →いいえ。今回はお控えください。- エントリー受付のお知らせは届きますか？ →いいえ。Instagramにメンション、タグをつけて投稿でエントリーとさせていただきますため、エントリーの受付はございません。"日華化学（株） デミ コスメティクスについて"

デミ コスメティクスは、40年以上にわたる毛髪科学研究に基づく商品開発を行っています。

髪質、年齢によって変化する髪悩みに対し進化し続けるヘアケアブランド「FLOWDIA（フローディア）」、

”誰でも””手軽に””楽しく”行う新しいスカルプケア習慣を提案するブランド「DEMI DO（デミドゥ）」、

お客様の要望、 絶妙なニュアンスを幅広いラインナップで叶えるサロン向けヘアカラー剤「TOIROCTION（トイロクション）」をはじめ、 独自の視点から髪を捉えたプロユース向け商品を幅広く展開しております。

トイロクション

十人十色、自分のカラーで。

ヘアカラーをする理由も、求める色味もお客様によって様々。

そんなお客様の要望、絶妙なニュアンスを幅広いラインナップで叶える。

それがトイロクションです。