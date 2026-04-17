発売から18年を経た今、1本のSNS投稿をきっかけに再注目！　70万部を超えた、泣きすぎて読み聞かせができない絵本『ちいさなあなたへ』

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社が発行する絵本『ちいさなあなたへ(https://www.amazon.co.jp/dp/4072559938)』は、この度の重版で累計発行部数72万部を突破いたしました。2007年にアメリカで発売され、その翌年2008年3月に刊行した本書は、母親がうまれたばかりの子どもの小さな指に一本ずつキスをした日からはじまります。そして、やがてその子どもが成長していき、巣立って、自分と同じように年老いていくまでの未来を、母親の深い愛の視線で見つめた物語です。

発売から18年もの間読み継がれてきた絵本ですが、突如2025年12月に投稿された1本のThreadsで再注目されることになりました。

投稿者は、子どものために読み聞かせを始めたものの、途中から涙で声が出せなくなり「子供のために買ったのに、自分のものになるくらい大切な1冊になります。子を育ててる全てのお母さんに届け～！！」と呼びかけたものでした。その投稿は瞬く間に6,200件超もの「いいね」がつき拡散されました。

【読者様の投稿】

https://www.threads.com/@www33wwwxx/post/DRsxmycE07t?xmt=AQF0z5xhc8hxe9jtg90uu-v9qxygVCACvkQWM4ylrKj_4A

熱量の高いThreads投稿に共感した人が即購入で、ネット書店から絵本が消えた！

『ちいさなあなたへ』店頭用POP

この1本のThreads投稿が大きな反響を呼び、の反響が驚異的な購買行動へと結びついて、 ネット書店の注文が殺到、一時は在庫切れになる事態になりました。「(泣いて)途中から声が出せない」という、リアルな口コミが強い共感を呼んだ結果となりました。

Amazon：対前月比1005％

楽天ブックス：対前月比1272％

CANTERA(※1)：対前月比288％

※1：国内最大級、全国の書店40％を占めるPOSデータベース

※2：2025年11月と12月を比較しています。

商品名：『ちいさなあなたへ』（株式会社主婦の友社）

2025年1月1日～2026年12月31日 売上推移 CDP CANTERA(https://cdp-ltd.co.jp/marketing-service/)調べ。

原書名は『Someday(いつかきっと)』。発売以来、何度でもバズるのはテーマが普遍の「親子の愛」だから

発売当時とは社会のあり方や子育ての環境は大きく変わりました。しかし、親が子を想う愛や、ふと感じる切なさ、そして命が繋がっていく尊さは、いつの時代も変わることはありません。

すやすやと ゆめを みている あなたを みながら、わたしも ときどき ゆめを みる……

母から子へ、そしてさらにその子へと、はてしなくつづく命の繋がりを描いた本作品は、読んだ人の心を揺さぶっては、熱い思いをかきたてます。

うれしくて たのしくて、ひとみを きらきら かがやかせる ひが きっと ある。ほのぐらい もりへ さまよいこむことも あるかもしれない。

多くの読者が自分で読んで、子どもに読み聞かせをして、絵本が手から手へと渡され、SNSやメディアで紹介され、長きにわたって共感の輪が広がってきました。

すべてのおかあさんと その子どもたちに 読んでもらいたい絵本

どんな立場の人であっても、また人生のどのタイミングで読むかによっても、違いはあれど、それぞれに心に深く響く絵本です。

ある人は母として、またある人は子どもとして、共感のした声が届いています。普段は意識することも少ないかもしれない「親子の愛」を思い出させてくれる一冊です。

いつか きっと、あなたも とびこむのだろう。ひんやり すきとおった みずうみの みずの なかへ。読者のコメントを紹介します。

出産したときの気持ちがよみがえり、わが子を愛おしいと思います。心に響く一冊です。

折り合いが悪く、少しうとましかった母。自分も母親になって、初めて母の気持ちがわかりました。

涙があふれました。描かれていたことが私が歩いてきた人生そのものだったから。

動画で紹介『ちいさなあなたへ』https://youtu.be/Hbr5LktTxMM?si=k7bSNQhvQzhGyXX3

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hbr5LktTxMM ]

書誌情報

書名：ちいさなあなたへ

文：アリスン・マギー

絵：ピーター・レイノルズ

訳：なかがわちひろ

定価：1320円（税込）

仕様：その他・規格外 ・ 40ページ

発売時期：2008年3月

ISBN: 978-4-07-255993-2

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4072559938/(https://www.amazon.co.jp/dp/4072559938/)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/5441462/(https://books.rakuten.co.jp/rb/5441462/)

著者プロフィール

文：アリスン・マギー ALISON McGHEE

作家。”Rainlight”でミネソタ・ブック・アワード受賞、”Shadow Baby”でピューリッツァー賞にノミネートされるなど、高い評価をえた作品を発表し続けている。メトロポリタン州立大学で創作を教えている。ほかに『たくさんのドア』『きみがいま』（ともに主婦の友社）。米国ミネソタ州在住。

絵：ピーター・レイノルズ PETER H. REYNOLDS

絵本作家、イラストレーター。『テスの木』『きみがいま』『こころの おと』『ゆめみる ハッピードリーマー』（いずれも主婦の友社）、『てん』（あすなろ書房）など作品は多数。米国マサチューセッツ州在住。

訳：なかがわちひろ CHIHIRO NAKAGAWA

創作絵本や海外絵本の翻訳など、児童書のさまざまな分野で活躍。著書に『おえかきウォッチング 子どもの絵を10倍楽しむ方法』（理論社）、『かりんちゃんと十五人のおひなさま』（偕成社）、日本絵本賞読者賞を受賞した『天使のかいかた』（理論社）、『のはらひめ』（徳間書店）など。本書のほかにもピーター・レイノルズ作品の翻訳を多数手がけている。

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世代を超えて繋がれていく親子の絆を描く『ちいさなあなたへ』が母の日のNO.1絵本になるまで(https://prtimes.jp/story/detail/wxGz48ip3zB)

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