ルームズのHair and Makeup Division所属のmahiroが渋谷女子インターナショナルスクールのメイク講師に就任

マテリアルグループ株式会社

クライアントのコーポレートコミュニケーションからマーケティングコミュニケーションまでを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO：青崎曹 以下：マテリアルグループ）傘下、株式会社ルームズ（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：川口真司 以下：ルームズ）のHair and Makeup Divisionに所属するmahiroが2026年4月15日付で渋谷女子インターナショナルスクールのメイク講師に就任いたしました。エンタメ業界の現場で磨いてきたプロの技術と美意識をもとに、メイクの基礎から応用まで、学生に実践的な指導を行います。

就任背景

ルームズは「ALL IN ALL ENERGY」をミッションに掲げ、映像コンテンツへのプロダクトプレイスメントを中心に、ヘアメイク、スタイリングサービスを展開するPRエージェンシーとして、20年以上にわたりリーディングカンパニーとしての実績と専門性を培ってきました。昨年新たに加わったHair and Makeup Divisionでは、アイドルグループをはじめ芸能人、タレント、インフルエンサーなど多様な出演者のヘアメイク、スタイリングを手がけています。今回の就任は、ルームズが業界で培った実践的なメイクの知識・技術を教育の場に還元し、生徒の自己表現力・自己プロデュース力の向上を支援することを目的としています。

〈ルームズ Hair and Makeup Division 所属 mahiroプロフィール〉

1997年に都内美容室へ入社し、美容師としての基礎を習得後、2004年にヘアメイクアーティストとして独立。エンターテインメント領域で実績を積み、大手芸能事務所案件を契機にチーム体制を構築、2014年にM's up（エムズアップ）を設立。2025年にマテリアルグループに参画し、株式会社ルームズにて現場と育成の両軸でヘアメイクアーティストの活動を牽引する。

渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、東京・渋谷を拠点に「世界を魅了するカルチャーの源泉」としてのグローバル教育を展開するインターナショナルスクールです。英会話・SNS運用・動画編集・起業家育成・韓国語・メイクなど、エンタメ・クリエイティブ分野に特化した実践的な講座を提供しています。広域性通信制高校との連携により高卒資格の取得も可能で、芸能・エンタメ分野を志す次世代人材の育成に力を注いでいます。

URL：https://shibujyo.com/

ルームズについて

ルームズは、映像コンテンツのなかに商品やサービスを登場させるプロダクトプレイスメントを中心にヘアメイク、スタイリングサービスを展開するPRエージェンシーです。「ALL IN ALL ENERGY」をミッションに、20年以上にわたり、プロダクトプレイスメントのリーディングカンパニーとして確かな実績と高い専門性を培っています。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする。）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/108_1_b3be0fd1d5a24f56079728ed55b41a3b.jpg?v=202604171151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/108_2_bf95b50e78d526dfa17d1940f62e7170.jpg?v=202604171151 ]

〈グループ会社〉 ※事業セグメント順

株式会社マテリアル（PR 事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR 広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社マテリアルデジタル（デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援）

株式会社 Bridge（インターネット広告事業、SEO コンサルティング事業）

株式会社 CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援）

株式会社トレプロ（ソーシャルメディアマーケティング事業）