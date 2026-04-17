DANIEL WELLINGTON（ダニエル・ウェリントン）キャップ・バッグのライフスタイルラインのSS新作アイテムをRakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMERに出展

株式会社ドウシシャ

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館にて開催される「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」にダニエル・ウェリントンを出展します。

Rakuten GirlsAward 2026では、キャップやバッグを中心としたライフスタイルラインのSS新作アイテムを披露します。ライフスタイルラインは、時代に左右されないシンプルでミニマルなデザインをベースに、程よい「エレガント」さを加えたデザインが特長です。日常で過剰にならないさり気ない装飾で、エレガントで清潔感のあるスタイルを表現。

【商品概要】

商品名：ロゴベースボールキャップ（写真左）

品番：DW02300012

メーカー希望小売価格：7,590円（税込）

商品名：キャンバス トートバッグ（写真右）

品番：DW02900007

メーカー希望小売価格：19,800円（税込）

商品名：キャンバス クロスボディショルダーバッグ （写真右）

品番：DW02900005

メーカー希望小売価格：16,500円（税込）

【イベント概要】

Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

日時：2026年4月18日(土)開場13:00／開演14:30（予定）

出演時間：未定

会場：国立代々木競技場第一体育館（住所：東京都渋谷区神南2丁目1-1）

イベント公式サイト：https://girls-award.com/

【ダニエル・ウェリントン（DANIEL WELLINGTON）】

2011年にスウェーデンで誕生したDANIEL WELLINGTONはシンプルなデザインで知られ、あらゆる場面に適したクラシックでタイムレスな腕時計とアクセサリーのブランドです。

最初の腕時計が登場して以来、DANIEL WELLINGTONはミニマリストの美学というブランドコンセプトを守り、ユニークなミニマリストのライフスタイルを提唱し、消費者のインスピレーションを刺激し続けています。

シンプルで大きな文字盤に、薄いケース、好みに応じて付け替えられる豊富なカラーのレザーやNATOタイプベルトというトレンドスタイルを築き、ファッションウォッチ界に革命をもたらしました。

ダニエル・ウェリントン公式サイト：https://jp.danielwellington.com

Instagram：https://www.instagram.com/danielwellington

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ ブランドバッグ＆ビューティ事業部 黒田

Tel：03-6408-5573（平日 9:00～17:00）

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※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。