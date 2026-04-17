～豊洲の海辺でハワイ気分を満喫！話題の東京湾岸エリアに出店！～『Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店』2026年4月28日（火）グランドオープン

EGGS ‘N THINGS JAPAN株式会社

2026年4月17日

報道関係者各位

EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 社長 石原一裕）は2026年4月28日（火）に『Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店』をグランドオープンいたします。

Eggs ’n Things ららぽーと豊洲店

http://www.eggsnthingsjapan.com/news/260417.html

1974年ハワイで創業し、“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝に限らず昼でも夜でもボリューム感のあるブレックファーストメニューを提供するレストラン「Eggs ’n Things」が湾岸エリアのランド

マーク「アーバンドック ららぽーと豊洲」にオープンいたします。Eggs ’n Thingsならではのパンケーキやエッグベネディクトなどの定番朝食メニューはもちろん、ガーリックシュリンプやアヒポケなど本場ハワイの味わいを楽しめるロコフードを豊富にご用意しております。また、海風が気持ちの良いテラス席もあり、ペット連れのお客様にもお気軽にご利用いただけます。ご家族やご友人との賑やかなお食事、ショッピングの合間のひと休みなど、明るく雰囲気の良いハワイアンリビングのような店内で、豊洲の美しい景観とともに贅沢な寛ぎのひとときをお過ごしください。

店舗概要

営業時間：10:00～21:00（L.O. 20:00）

定休日：施設に準ずる

住所：〒135-0061 東京都江東区豊洲2丁目4番9号

アーバンドック ららぽーと豊洲 1721区画

TEL：03-5534-8858

アクセス：東京メトロ有楽町線「豊洲」駅徒歩3分／ゆりかもめ「豊洲」駅徒歩5分

＜Eggs ’n Thingsについて＞

Eggs ’n Thingsはハワイで1974年に生まれました。“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで、幅広くお食事をご用意しております。2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となるEggs ’n Things 原宿店がオープンしました。その美味しさとマハロの心を日本中にお届けするために、現在は39店舗を展開しています。

Eggs ’n Things

＜Eggs ’n Things Coffeeについて＞

Eggs ’n Things の世界観を継承したカフェスタイルの店舗です。Eggs ’n Thingsならではの、パンケーキをはじめとしたボリュームたっぷりのハワイアンフードやフレンチプレスで丁寧に抽出する100%コナコーヒーなど、こだわりのドリンクが店内はもちろん、テイクアウトでもお楽しみいただけます。

Eggs ’n Things Coffee

【Instagram情報】

Eggs ’n Things公式：@eggsnthings_jp(https://www.instagram.com/eggsnthings_jp/)

ららぽーと豊洲店：@eggsnthings_toyosu(https://www.instagram.com/eggsnthings_toyosu/)

【Facebook情報】

ららぽーと豊洲店：

https://www.facebook.com/eggsnthings.toyosu

【X (旧Twitter)情報】

EGGS 'N THINGS JAPAN公式 ：https://x.com/eggsn_harajuku

【会社概要】

会社名：EGGS ’N THINGS JAPAN株式会社

設立：2009年10月23日

代表者：代表取締役 社長 石原 一裕

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木7-2-29 VORT乃木坂I 2F

電話番号 ：03-6447-0380

事業内容 ：国内でのEggs ’n Things店舗運営

HP：https://www.eggsnthingsjapan.com/