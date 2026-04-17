moze、株式会社ホットスタッフのRobloxバーチャル空間『Find the Workers』を制作

株式会社moze

Roblox特化型スタジオの株式会社moze（本社：東京都中央区、代表取締役：横井一隆）は、人材派遣事業を展開する株式会社ホットスタッフ（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：水田武志）のRobloxバーチャル空間『Find the Workers』を制作し、2026年4月17日（金）より公開いたします。

本プロジェクトは、Z世代・アルファ世代の若年層に遊びを通じて「働くこと」や様々な職業を身近に感じてもらうことを目指しています。さらに、株式会社ambrが手掛けるRoblox空間プロジェクト『Summer Wars Survivor』の一環として、両空間を自由に行き来できる連携も実施します。

■制作背景

地域に根ざし企業と求職者との『最良な出会いの創出』を目指す株式会社ホットスタッフは、次世代を担う若年層に向け、多様な職業の魅力や「働くこと」の本質的な楽しさを知ってもらうための新たなアプローチを模索していました。

そこで今回、若年層を中心に世界的な支持を得ているプラットフォームRobloxにおいて数々のヒット作を生み出している株式会社mozeと協業し、「お仕事」をテーマにしたエンターテインメント型の探索空間を開発いたしました。

■バーチャル空間概要

多彩な職業の世界が広がるマップを舞台に、あちこちに隠れている「ワーカー（働く人々）」を見つけ出す「Find系（探索型）」ゲームです。

・タイトル：Find the Workers（日本語タイトル：はたらく人をさがせ）

・公開日時：2026年4月17日（金）正午

・利用料金：無料（※）

・内容：街を探索し、仕掛けやアスレチックをクリアしながら様々な職業のキャラクターを見つけ出す探索ゲーム

・URL：https://www.roblox.com/ja/games/104242334517370/FIND-THE-WORKERS

※バーチャル空間を有利に進めるためのアイテムや、アバターの見た目を変更するアイテムの一部は有料での提供となります。

■ゲームの特徴：探して遊んでお仕事を知る！

1. 様々な職業のワーカーたちを探し出せ！

ITエンジニアやホテルスタッフ、お花屋さんからケーキ屋さんまで、マップの隅々に多種多様な職業のワーカーが隠れています。プレイヤーは街の探検やアスレチック（障害物コース）のクリアを通じて、全員を見つけ出すコレクション要素を楽しむことができます。

2. ホットスタッフ公式キャラクター「ホット犬」が登場

なんと、隠れているワーカーたちの肩には、公式キャラクター「ホット犬」が相棒のように乗っています！この「ホット犬」を目印に、隠れたワーカーたちを見つけてください。

3. 『Summer Wars Survivor』空間との特別な相互連携

本空間は、株式会社ambrが手掛けるスタジオ地図歴代作品が交錯するRoblox空間『Summer Wars Survivor』プロジェクトの一環としても展開されます。『Find the Workers』と『Summer Wars Survivor』の仮想世界は相互ポータルで繋がっており、プレイヤーは2つの魅力的な空間をシームレスに行き来して遊ぶことが可能です。

■株式会社ホットスタッフについて

株式会社ホットスタッフは、地域密着型の派遣会社として全国135拠点のネットワークを展開。製造・物流・事務・サービス業など幅広い業種において、「迅速な人材確保」を願う企業と「地元で働きたい」求職者 双方のニーズに応えるべく、地域に根差したきめ細やかなサポートを行っています。

公式サイト：https://www.hotstaff.co.jp/

■株式会社mozeについて

株式会社mozeは「日本からRobloxエコシステムを爆誕させる」をビジョンに掲げる、国内最先端のRobloxスタジオです。 バーチャル空間やデジタルアイテムの自社開発に加え、法人向けの企画・提案から開発、集客支援までワンストップで提供しています。

自社開発コンテンツ『Troll Escalator Tower』は世界累計2,410万訪問を記録し、国内外で高い評価を獲得しています。デジタルシールの収集と交換が可能なコンテンツ『My Stickers（わたしのシール帳）(https://www.roblox.com/games/102947075456236/My-Stickers)』は最高同時接続6000名を突破しました。

株式会社moze 会社概要

社名：株式会社moze（モゼ）

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1-2 THE SHORE 日本橋茅場町 2Ｆ

代表者：代表取締役 CEO 横井一隆

設立：2023年9月15日

事業内容：Robloxに特化したコンテンツの企画、開発、運営及び集客支援

企業様協業実績：カルビー株式会社様の「じゃがりこ」Roblox空間・アバターアイテムのリリース

公式サイト：https://moze.ai/

お問い合わせ先：hello@moze.ai