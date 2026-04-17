ソフトバンクが新たに提供開始する、話題のAI（人工知能）を気軽に体験できる新サービス「だれでもAI」に「AI英会話スピークバディ」が登場！

株式会社スピークバディ

株式会社スピークバディ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：立石剛史、以下「当社」）は、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）が本日より新たに提供する、話題のAIを簡単な操作で気軽に体験できるサービス「だれでもAI」に、当社が開発・運営する「AI英会話スピークバディ」が登場することをお知らせします。

*「だれでもAI」内での体験はできません。

これによりソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOをご利用のお客さまは、同サービス経由で「AI英会話スピークバディ」をご購入いただくと、12ヶ月プランが通常価格の30％OFFでご利用いただけます。

■背景：AIが「もっと楽しく、身近に」を目指して

「だれでもAI」は、AIに初めて触れる方や日常的にもっと使ってみたい方へ、話題のAIサービスを通して、その楽しさをお届けする、ソフトバンクが新たに提供を開始したサービスです。

同サービスで掲載される「AI英会話スピークバディ」は、キャラクター（AIバディ）が気軽に話せる会話相手となることで、いつでもどこでも、自分のペースで楽しみながら英会話を学べるAI英会話アプリです。ビジネスや旅行・日常生活など多様なシーンに対応したレッスンを備え、入門～上級まで幅広いレベルの学習者にご利用いただいています。累計ダウンロード数は500万を超え、企業や自治体・教育機関などでも累計300を超える導入実績があります。

この度の取り組みは、「AIの楽しさを多くの方に届けたい」というソフトバンクの想いと、「AI相手に気軽に楽しく学べる英会話を広く届けたい」という当社の想いが重なったことにより実現しました。

「だれでもAI」という新たな接点を通じ、AIや英会話に興味を持ちながらも一歩を踏み出せなかった方々に対して、AI英会話をより気軽に始めていただけるきっかけを提供してまいります。

■ソフトバンクユーザー向け特典

- 特典内容：「AI英会話スピークバディ」の12ヶ月プランを30％割引- 対象者：「だれでもAI」経由で上記プランをお申し込みのソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOユーザー- 利用開始日：2026年4月17日（金）～- 「だれでもAI」URL：http://daredemo-ai.mb.softbank.jp- 特典ページURL：https://app.speakbuddy.me/campaign_softbank_ai

*ソフトバンク限定特典のご利用には、各ブランドの回線認証が必要です。*現在提供中の「春の英会話応援キャンペーン（2026年4月26日まで）」との併用はできません。



当社は今後も、主要サービスである「AI英会話スピークバディ」のさらなるアップデートを重ね、これまでにない画期的な英会話の学習体験を提供しながら、当社のミッションである「真の言語習得を実現し、人生の可能性と選択肢を広げる」ための価値提供に取り組んでまいります。

■「AI英会話スピークバディ」について

2016年にリリースした日本発のAI英会話アプリ。キャラクター（AIバディ）相手に、ビジネスや旅行・日常生活など多様なシーンで活きる英会話表現を学びます。入門～上級まで幅広いレベルに対応したストーリー形式のレッスンや、1回5分からできる気軽な学習設計、レベル診断・発音・抑揚・フリートークなど、豊富な学習機能が高く評価され、国内累計ダウンロード数は500万超、企業や自治体・教育機関などでも累計300を超える導入実績があります。2026年3月時点でApp Storeの評価は「4.6」を獲得。「日本e-Learning大賞（最優秀賞）」ほか多数のアワードも受賞。

URL：https://app.speakbuddy.me/



■会社概要

【会社名】 株式会社スピークバディ

【英語表記】 SpeakBUDDY Ltd.

【所在地】 東京都中央区日本橋3-14-3 ＋SHIFT 日本橋桜通り 3F

【代表者】 代表取締役CEO 立石剛史

【設立年月日】2013年5月

【事業内容】

・「AI英会話スピークバディ」の開発・運営

・オンライン英語コーチング「コーチバディ」の運営

・英語学習者の悩みにプロの英語コーチが回答するQ&Aサイト「スピークバディ 英語学習Q&A」の運営

・「AI英会話スピークバディ」および「コーチバディ」の法人向け提供

【URL】 https://www.speakbuddy.com