【新登場】究極の使い心地を追求！薄型竹カレースプーン（無塗装）予約販売開始

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、当社代表取締役社長 山岸義浩・竹虎四代目が「毎日使う道具だからこそ本当に納得できるものを」との想いから開発した新商品「薄型竹カレースプーン（無塗装）」の予約販売を開始いたしました。

【予約販売 お届けまで約2ヶ月】薄型竹カレースプーン（無塗装）

https://www.taketora.co.jp/c/cutlery/1cutlery/cu00043

開発の出発点は、四代目が長年愛用していた竹スプーンでした。握りやすく丈夫で、混ぜる動作にも適した頼れる存在でありながら、器の底や端に残った食材をすくう際に、わずかな使いづらさを感じる場面がありました。その「ほんの少し」の違和感を見逃さず、毎日使う道具だからこそ改善したいという想いから、新たなスプーンづくりが始まりました。

従来品をベースに、形状・厚み・幅のすべてを見直し、試作と改良を繰り返す日々。薄さを追求すれば強度が損なわれ、強度を優先すればすくいやすさが損なわれるという難題に直面しながらも、熟練の職人の技と経験によって最適なバランスが導き出されました。削りすぎによる破損や、わずかな角度の違いによる使い心地の変化など、数えきれない試行錯誤を経て、ようやくたどり着いたのがこの薄型形状です。

左：従来の極上竹カレースプーン 右：薄型竹カレースプーン（無塗装）

完成したスプーンは、横から見てもわかるほど絶妙に薄く仕上げられ、器の曲面に自然に沿う美しいラインを描きます。皿部分は従来より広く設計されており、カレーやヨーグルトなどをしっかりと捉え、最後のひと口まで無駄なくすくいきることができます。これまで残りがちだった器の端や底の食材も心地よくすくえる使用感は、日々の食事にささやかな満足感をもたらします。

素材には厳選した国産竹を使用。竹は表皮に近いほど繊維が密で強度が高い特性を持ちます。本製品ではその特性を活かし、熟練の職人が一本一本丁寧に削り出すことで、薄さと強さを兼ね備えた仕上がりを実現しました。

また無塗装で仕上げることで、竹本来の色合いや繊維の美しさをそのまま感じられる一本となっています。同じものが二つとない自然素材の魅力が、手に取るたびに新たな表情を見せてくれます。

さらに本商品は、名入れ刻印（有料）にも対応。漢字やローマ字など複数の書体から選択でき、10文字以内でメッセージを入れることも可能です。ヨーロッパで「幸せをすくう」と言われるスプーンの文化になぞらえ、大切な方への贈り物としてもおすすめです。特別な想いを込めた一本は、日常の中で長く愛用いただける存在となります。

竹と真摯に向き合い続けてきた竹虎が提案する、新たなスタンダード。使いやすさと美しさ、そして手仕事の価値を兼ね備えた「薄型竹カレースプーン（無塗装）」は、日々の食卓にささやかな変化と豊かさをもたらします。この一本から広がる新しい使い心地を、ぜひご体感ください。

＜2026年4月16日（木）より販売開始＞

【予約販売 お届けまで約2ヶ月】

薄型竹カレースプーン（無塗装）

竹虎四代目が毎日使いたい

無塗装仕上げの竹製スプーン

（名入れ/刻印）

販売価格 3,520円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/cutlery/1cutlery/cu00043

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）