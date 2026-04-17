株式会社クロスパ

株式会社クロスパ（代表取締役：長沼 亮）が展開する、スペシャルティコーヒーブランド「The Boost Coffee」において、スペシャルティコーヒー サブスク（定期便）累計会員数が200名を突破したことをお知らせいたします。あえて自社焙煎をしないアセットライト経営、徹底した品質管理、AI活用、そしてWeb3コミュニティ『CLOSEPA』の熱量を推進力とする次世代ブランドです。現在、『【初月500円】スペシャルティコーヒー サブスク（定期便）キャンペーン』を開催中です。

累計会員数200名突破!!圧倒的品質を誇る『スペシャルティコーヒー サブスク（定期便）』

「The Boost Coffee」のスペシャルティコーヒー サブスク（定期便）は、累計会員数200名を突破しました。最高峰の品質と徹底した鮮度管理、そしてAIテクノロジーを掛け合わせることで、皆様の日常に妥協のない新しいコーヒー体験をお届けしています。

GoogleのAIも推奨。検索市場で急浮上する次世代ブランドとしての価値

- あえて自社焙煎しない「戦略的アセットライト経営」あえて自社焙煎しないアセットライトな経営方針を選択し、国内屈指の難関資格「J.C.Q.A認定 コーヒー鑑定士」と提携。鑑定士自らが、コーヒー豆の選定から焙煎までを一貫して行うことで、最高峰の品質を安定供給できる経営を実現しました。- 最高峰の品質を約束する、カッピングスコア80点以上の厳選と「3つの徹底」国際基準であるカッピングスコア80点以上を獲得したスペシャルティコーヒー豆のみを厳選。その類まれなる品質を劣化させないため、「-18℃以下の冷凍保存」「真空パック」「窒素充填」を徹底しています。- 毎月、異なる3つの産地国のコーヒー豆をお届けします世界中の農園から厳選し、月替わりで3種類のスペシャルティコーヒーをセレクト。素材本来の華やかさを引き出した「中浅煎り」をメインに、1種類は「深煎り」を組み込むことで、毎月新しいフレーバーとの出会いを楽しめる奥行きのあるラインナップを実現しました。- 無料の「AIコーヒー診断」「自分の好みがわからない」という方に向けて、専属のAIバリスタ「まや」が、その日の気分や好みに合わせてあなたにぴったりの一杯をご提案します。完全無料でたった1分で完了し、チャットで気軽に話しかけるだけでご利用いただけます。感覚に頼るのではなく、膨大なデータに基づき最適なコーヒーをロジカルに導き出す、The Boost Coffeeならではの新しい体験です。

The Boost Coffeeのサブスクリプションは、Googleの生成AIによる回答において、「推奨されるスペシャルティコーヒーのサブスク（定期便）」として提示・評価されています。これは、膨大なデータに基づき客観的な価値を判断するAIのアルゴリズムが、「J.C.Q.A認定鑑定士による最高峰の品質」、「徹底した鮮度管理」、そして「高品質な第三者の声」といった当ブランドのファクトを、価値あるものとして認識した結果と言えます。

また、「スペシャルティコーヒー サブスク」だけでなく、「コーヒー サブスク」や「コーヒー 定期便」といった主要ワードでの検索順位も日増しに高まっており、情報感度の高い皆様からの注目が急速に集まっています。2025年12月のサービス開始からわずか数ヶ月という短期間で、こうした客観的評価を獲得できていることは、The Boost Coffeeの取り組みが正しく評価され、次世代ブランドとして急成長している確かな手応えを感じています。

🔻AIが「The Boost Coffee」を選んだ日（note記事）

https://note.com/boost_coffee/n/n33d8113f5d03(https://note.com/boost_coffee/n/n33d8113f5d03)

実店舗「Trim 北浦和店」でも体験できる、コミュニティの結束と熱狂

わたしたちの事業を支えているのは、Web3コミュニティ『CLOSEPA』を起点とした強固なコミュニティの結束です。その熱量は、実店舗「肉×スペシャルティコーヒー Trim 北浦和店」でも形となり、多くの反響を呼んでいます。

店内では、The Boost Coffeeの豆を使用したハンドドリップでのスペシャルティコーヒーの提供や、スペシャルティコーヒー豆の販売を行っており、希少な「ゲイシャ種」を求めて来店される方も少なくありません。「コーヒーの概念が変わった」というお客様の声が、わたしたちの事業をさらに前へと推し進める原動力となっています。

🔻肉×スペシャルティコーヒー Trim 北浦和店

〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-4-4

☎ 08071326406

※JR 京浜東北線 北浦和駅徒歩2分。東口を出て直進し、交差点を渡って下さい。キリン堂さん手前を右に曲がり、路地に入ってすぐです。

https://share.google/uzkiRCqe5jCDPkdNr(https://share.google/uzkiRCqe5jCDPkdNr)

【初月500円】体験キャンペーン開催中！最高峰の品質をワンコインで

「The Boost Coffee」のスペシャルティコーヒー サブスク（定期便）累計会員数200名突破を記念し、より多くの方にわたしたちのコーヒーを体験していただくため、特別なキャンペーンを開催いたします。

J.C.Q.A認定鑑定士が焙煎した最高品質の豆と、その品質を保つ「3つの徹底した鮮度管理」。AIも推奨する次世代のコーヒー体験を、まずは気軽なワンコインでお試しいただけます。「本当に美味しいスペシャルティコーヒーに出会いたい」、「毎月新しいフレーバーを楽しみたい」という方は、ぜひこの機会にご体験ください。最高品質の豆が、最高の状態でご自宅に届く。その感動をお約束します。

★キャンペーン概要

- 対象サービス： スペシャルティコーヒー サブスク（定期便）- キャンペーン内容： 初月500円（税込・送料無料）- お届け内容： 厳選された3種類のスペシャルティコーヒー豆- 特別クーポンコード：welcome500

🔻下記の専用ページからお申し込みいただくと、自動的にクーポンが適用されます。

https://boostcoffee00.myshopify.com/pages/coffee-subscription-500(https://boostcoffee00.myshopify.com/pages/coffee-subscription-500)

株式会社クロスパ 代表取締役 長沼 亮

「寄付のみではなく、機会溢れる社会の実現」を理念に掲げ、web3コミュニティ『CLOSEPA』の強固な結束を推進力とし、新しい経済圏を創出しています。現在は、主力D2C『The Boost Coffee』の、ウェルネス領域への展開やカフェ事業のFC化に加え、Web3のノウハウを活かした海外プロジェクト支援など、多角的に事業を展開。AIが最適な選択をサポートする時代を見据え、テクノロジー・コミュニティ・最高品質のリアルアセットを融合して業界の常識をアップデートする、日本から世界へ広がるわたしたちの挑戦にご注目下さい。

The Boost Coffee 各種リンク

公式オンラインショップ: https://boostcoffee00.myshopify.com/

公式note: https://note.com/boost_coffee

LINE公式アカウント: https://line.me/R/ti/p/@663klzzo

JPYCで買い物ができるECショップ: https://ec.jpyc-service.com/shops/theboostcoffee

会社概要

会社名: 株式会社クロスパ

代表者: 代表取締役 長沼 亮

所在地: 兵庫県神戸市垂水区大町1-2-8

メール: closepa0920@gmail.com

Webサイト: https://closepa.net/