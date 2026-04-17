屋上テラス付き邸宅「＆RESORT HOUSE」公式ブランドアンバサダー　舞の海秀平さん出演の初CM 放送開始

株式会社アイム・ユニバース

1都3県・沖縄を中心に屋上付き戸建住宅を販売するアイム・ユニバースグループ(所在地：東京都杉並区、代表取締役：藍川 眞樹)はリゾート邸宅ブランド「&RESORT HOUSE(アンドリゾートハウス)」の公式ブランドアンバサダーを務める舞の海秀平さんを起用。初のCM『今日、あったことを話そう。』篇を2026年4月17日から放送します。

■ CMストーリー

退屈な日常を「最高のサプライズ」へ変える住まい

今回のCMのテーマは「日常という鳥かごからの解放」です。 冒頭にモノクロのトーンで映し出されるのは無機質な高層ビル群や密集した電線。「現実は、いつだって退屈で窮屈。」と現代人が抱える閉塞感を代弁します。

しかし、アイム・ユニバースの「リゾートハウス」に足を踏み入れると世界は一変。 「relax + surprise = 」 の数式の答えとして提示されるのはラグジュアリーなバスルームと青空が広がる「屋上テラス」の「非日常が日常」になる贅沢な時間です。

最後は心からリラックスした舞の海さんが「今日、あったことを話そう。」と微笑むシーンで締めくくり住まいが家族の絆を深める場所であると伝えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P5288zVUJ7o ]

放送開始： 2026年4月17日(金)～

放送媒体：CS放送フジテレビONE「プロ野球ニュース2026」

公式サイトCMギャラリー(https://aim-universe.co.jp/company/cm_gallery/)

■舞の海 秀平さんプロフィール

舞の海秀平さんは1968年生まれ、青森県出身。小兵ながら「技のデパート」と称され、多彩な技で人気を集めた元大相撲力士。引退後はNHK大相撲解説者、スポーツキャスターなど幅広く活躍している。

■アイム・ユニバースが提案するリゾート邸宅「＆RESORT HOUSE」

屋上テラス

リゾート邸宅ブランド『＆RESORT HOUSE』は仕事や子育て・家事などの慌ただしい日常を過ごす自宅をリゾート地での極上の時間『リゾートタイム』の場所に変えたいとのコンセプトを基に1都3県・沖縄で戸建て住宅『＆RESORT HOUSE』シリーズを展開してきました。

家族の笑顔と資産を守る住宅を提供することがハウスメーカーとしての使命と考え、デザイン性だけでなく性能面にも優れた住まいを提案しています。2011年の東日本大震災以降制震システムを導入し続け、2016年以降は全棟搭載を実現。窓は断熱性・防犯性に優れたYKK APの高性能樹脂窓「APW 330」を標準仕様としています。(※1)建売住宅メーカーにおいて樹脂窓を標準採用し、高性能住宅を実現するのは関東エリアでは他に例を見ない先進的な取組です。(※2)

2025年9月に世界的な自動車メーカーのHyundai Mobility Japan株式会社と提携し、太陽光発電と蓄電池を標準装備とした住宅に電気自動車を加えたパッケージ販売するなど、革新的な取り組みに挑戦しています。

【プレスリリース】電気自動車（EV）を住宅と組み合わせた次世代型住宅「ウーディア」発売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000105673.html)

(※1)一部窓を除く (※2)2025年1月時点 当社調べ

住まいのデザイン性だけでなく長く安心して暮らせる確かな品質と性能へのこだわりを、より多くの皆さまにお伝えしてまいります。

会社概要

名 称： 株式会社アイム・ユニバース

所在地： 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-11-17 荻窪有川ビル4・5階

公式サイト(https://aim-universe.co.jp/)