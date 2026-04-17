「アイピーシーエル(R)」共催セミナーを第130回日本眼科学会総会にて開催

株式会社アットワーキング

2026年4月9日～4月12日に福岡国際会議場で開催された「第130回日本眼科学会総会」において、日本で薬事承認を取得した新しい眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（以下、IPCL）」をテーマとした共催セミナーが開催されました。

本セミナーでは、IPCLの国内承認に携わった増田寛次郎名誉教授（東京大学）および、木下茂教授（京都府立医科大学）に座長としてご登壇いただき、臨床試験実施施設の責任医師を務めた北澤世志博先生と新見浩司先生のお二人に演者として、IPCLの歴史、レンズの特徴、臨床試験の結果と、IPCL手術を始めるにあたっての心得をご紹介いただきました。当日、会場にはIPCL手術の導入を検討する眼科専門医をはじめ、多くの参加者に聴講いただきました。

講演後には、これからIPCL手術を始める予定の先生方からも「導入に向けた具体的なイメージが持てた」とのお声をいただき、製品の基本情報から実臨床に即した知見や経験まで共有するセミナーとなりました。

共催セミナー概要

学会名：第130回日本眼科学会総会

会期：2026年4月9日（木）～4月12日（日）

会場：福岡国際会議場

セミナーテーマ：

動画で紐解く有水晶体後房レンズ手術の基本

座長：

・増田寛次郎名誉教授（東京大学）

・木下茂教授（京都府立医科大学）

演者：

・北澤世志博先生（アイクリニック東京）

・新見浩司先生（新見眼科）

第130回日本眼科学会

内容：

日本国内でIPCLの治験に携わった2名の医師が、IPCLの歴史、レンズスペック、臨床試験結果と、IPCLを始めるにあたっての心得を、自身の豊富な臨床経験を交えながら動画で解説。日常診療に直結する実践的な内容で、IPCL導入を検討している医師から、すでに使用経験を有する医師まで、幅広い層にとって有益なセミナーとなりました。

アイピーシーエル(R)（IPCL）とは

動画で紐解く有水晶体後房レンズ手術の基本

IPCLは一般的に白内障用眼内レンズやコンタクトレンズにも広く用いられているHEMAを主成分としたアクリルポリマー素材を採用した眼内コンタクトレンズです。

IPCLは2017年に販売され海外で使用されてきましたが、日本国内では、増田寛次郎名誉教授（東京大学）および木下茂教授（京都府立医科大学）のご協力のもと、

2021年12月から2023年9月にかけて多施設共同治験が実施されました。

本治験では、中等度から強度の近視、または近視性乱視と診断された109名の患者を対象に、有効性および安全性が検証されました。

これらの結果を踏まえ、IPCLは2025年4月に厚生労働省より薬事承認を取得し、

同年9月に日本国内で発売された新しい眼内コンタクトレンズです。

株式会社アットワーキング

2002年7月に設立され、本社を東京都千代田区に置き、2025年9月よりIPCLの販売を開始しました。また、眼科分野をはじめとする国内外の医療機器の導入支援、サポート事業を展開しており、メンテナンスやテクニカルサポート部門を通じて医療関係者が安心して機器を活用できる体制を整えています。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社アットワーキング

本社：東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 5F

連絡先：03-6273-7441（代表）

WEBサイト：https://atworking.com/

お問い合わせ：info-atw@atworking.com