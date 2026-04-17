-20℃～560℃対応の耐熱ガラス×ワンタッチ真空。プレミアムキッチンブランド「STOQ」がMakuakeで先行販売開始

ＮＡＹＵ株式会社

NAYU株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：村瀬直人）は、プレミアムキッチンブランド「STOQ（ストキュー）」の第一弾プロダクト「STOQ 真空保存スターターセット」を、「2026年4月17日（金）12:00より、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。「鮮度を、磨く。」をブランド理念に掲げるSTOQは、-20℃から560℃までの幅広い温度域に対応する高ホウケイ酸ガラス容器と、ワンタッチ操作の「STOQ Slim Pump」を組み合わせ、保存から調理までひとつの容器で完結させる真空保存システムです。

■ 開発背景：妻の手料理が、教えてくれたこと

STOQは、毎日の食卓への「ありがとう」から生まれました。

共働きの代表・村瀬の家庭では、週末に作り置きした小鉢が平日の食卓を支えていました。しかし週末に食べきれずに処分せざるを得ないおかずも少なくなく、「時間をかけて作ったものが、食卓に届かないまま終わる」という小さな"もったいない"が、作った本人の胸に残りました。

「手間をかけた料理が、最後の一口までおいしく届くように」── その想いから、「料理×真空」をテーマに開発をスタート。食品ロスの削減だけでなく、キッチンに馴染むデザイン、長く使える耐熱性・強度にもこだわりました。

■ 製品の3つの特長

1. 真空 × 耐熱560℃ガラス。保存から食卓まで、容器ひとつで完結

冷凍保存からオーブン調理まで、容器を移し替える必要がありません。採用している高ホウケイ酸ガラスは、耐冷-20℃・耐熱560℃と幅広い温度域に対応。急加熱・急冷却にも強いプロユース品質のガラス素材です。

耐冷-20℃・耐熱560℃と幅広い温度域に対応

2. ワンタッチ真空密封で、作りたてのおいしさを閉じ込める

蓋の上から「STOQ Slim Pump」のボタンを押すだけ。約10秒で自動的に真空引きが完了し、真空検知機能により自動停止します。容器内の酸素を抜くことで酸化と菌の繁殖を抑え、食材の鮮度を長くキープします。

ボタンを押すだけで約１０秒で真空が完了します

3. ホテルのように美しい冷蔵庫へ。「見せる保存」を実現

透明ガラスとブラックリッドによる統一感のあるデザイン。カレーやミートソースの色移りが目立たないブラック蓋に加え、保存日を記録できる日付ダイヤルを内蔵。冷蔵庫を開けるたびに整然と並ぶ透明感が、日々の暮らしに上質さを添えます。

冷蔵庫に整然と並ぶSTOQ容器

■ 鮮度保持の実証

一般的なプラスチック容器で保存したいちごと、STOQ真空保存のいちごを同条件で比較実証。通常保存では3日後に変色・乾燥が進行する一方、STOQ真空保存では5日後もツヤと香りをキープしていました。

通常保存3日後 / STOQ真空保存5日後の比較画像

※鮮度保持の効果は、食品の種類・調理方法・保存環境により異なります。真空保存は無菌状態を作るものではないため、必ず冷蔵・冷凍保存と併用してください。

■ 安心の品質基準

・BPAフリー素材（環境ホルモンの溶出リスクを排除）

・FDA（米国食品医薬品局）認定基準 および 日本の食品衛生法 に適合

・全数検品体制（0.5mm以下の微細な不良まで、11項目の検査項目で人の目によりチェック）

・6ヶ月メーカー保証（パッキン劣化・ポンプ故障など通常使用での不具合に無償対応）

■ セット内容

「STOQ 真空保存スターターセット」は、作り置き生活をその日から始められる構成でお届けします。

・耐熱ガラス容器 S（470ml、142×102×H65mm）× 1

・耐熱ガラス容器 M（800ml、163×115×H73mm）× 1

・耐熱ガラス容器 L（1,380ml、198×143×H88mm）× 1

・耐熱ガラス容器 LL（2,600ml、238×180×H111mm）× 1

・STOQ Slim Pump（Φ36×171mm、USB Type-C充電、1回の充電で約1ヶ月使用可能）× 1 USB Type-C充電ケーブル × 1

・取扱説明書 × 1

STOQ 真空保存スターターセット

■ Makuake応援購入プラン

一般販売予定価格21,900円（税込）のスターターセットを、Makuake期間中は最大32%OFFの特別価格でご提供します。

最速割・早割：プロジェクト終了を待たずに6月末にお届けする特別枠

まとめ買いセット：各サイズ容器2個ずつ＋ポンプ1個の構成。ご家族・ご夫婦の作り置き生活に

スタンダード・Makuake割：お届け時期とプラン内容からお選びいただける構成

※各プランの価格・割引率・残数はMakuakeプロジェクトページをご確認ください。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：平日の夕食作りがゼロに。洗練された美と560℃耐熱を極めた、究極のガラス真空保存

実施期間：2026年4月17日（金）12:00 ～ 2026年7月12日（日）23:59

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/stoq/

■ 代表コメント

はじめまして、NAYU株式会社 代表の村瀬直人と申します。

共働きの我が家では妻が美味しい料理を作り置きしてくれますが、週末に食べきれずに破棄してしまう心苦しさがありました。この悩みを解決するため「料理×真空」をテーマに開発をスタート。食品ロスを防ぐだけでなく、キッチンに馴染むおしゃれなデザインと、長く使える耐熱性・強度の高さにこだわりました。

皆様の暮らしと食卓を豊かにする商品をお届けします。応援よろしくお願いいたします。

NAYU株式会社 代表取締役 村瀬 直人

会社概要

NAYU株式会社

会社名：NAYU株式会社（NAYU co., ltd.）

所在地：〒500-8261 岐阜県岐阜市茜部大野2丁目250番地1 クオリア茜部103号室

代表者：代表取締役 村瀬 直人

設立：2025年6月事業内容自社ECブランド（STOQ等）の企画・運営／EC業務効率化ツールの開発・提供／EC×AIノウハウの発信・講演

コーポレートサイト：https://nayu.site/

STOQブランドサイト：https://stoq.jp/

本件に関するお問い合わせ

NAYU株式会社 STOQ事業部 Email：support@nayu.work