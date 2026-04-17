【BizMobile Go!】 ITreview Grid Award MDM/EMMカテゴリーで10期連続の「LEADER」を受賞！あわせて「顧客満足度No.1」も獲得

IoT-EX株式会社

IoT-EX株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小畑 至弘、以下「IoT-EX」）が提供する、クラウド型モバイルデバイス管理（MDM）サービス「BizMobile Go!」は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品のレビュープラットフォーム「ITreview」において、MDM・EMMカテゴリの最高位である「LEADER」を10期連続で獲得したことをお知らせいたします。

あわせて、同カテゴリにおいて「顧客満足度No.1」の評価をいただいたことも、重ねてご報告いたします。

■ ITreview Grid Award におけるダブル受賞

ITreview Grid Awardとは、ITreviewで投稿されたレビューをもとに四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。2026年3月までに掲載されたレビューの集計結果を2026 Springとして発表しています。

「BizMobile Go!」は、長年にわたりユーザーの皆様から安定した信頼をいただき続け、この度10期連続での「LEADER」選出、および 「顧客満足度No.1」 の称号をいただくことができました。これは、実際の導入企業様から、機能・運用性・サポートの全ての面で高い支持をいただいた結果であると受け止めております。

【Grid Award 2026 Spring】https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

【ITreview MDMツール】https://www.itreview.jp/categories/mdm-emm

■ 高い満足度の秘訣：特許技術「ジオフェンスソリューション」

https://www.bizmobile.co.jp/geofence/

「BizMobile Go!」が競合他社と一線を画す最大の特長が、特許を取得している独自の「ジオフェンスソリューション」です。

場所に応じた自動制御：

仮想的な地理的境界（ジオフェンス）を設定することで、端末を使用する場所に応じて自動的にセキュリティポリシーや利用可能なアプリを切り替えます。

活用の具体例：

「オフィス内では業務アプリをフル活用できるが、社外に持ち出した瞬間にカメラ機能を制限する」「特定の現場内でのみ専用アプリを起動させる」といった、高度な制御を「人手を介さず」に実行可能です。

利便性と安全の両立：

ユーザーの現在地に基づいた自律的な管理により、管理者の運用負荷を劇的に軽減しながら、最高水準のセキュリティ環境を提供します。

■ BizMobile Go! サービスサイト

https://www.bizmobile.co.jp/

■ IoT-EX株式会社について

IoT-EX株式会社は、モバイルデバイス管理のパイオニアとして、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支える革新的なソリューションを提供しています。主力製品の「BizMobile Go!」は、iOS、Android、Window、macOS、tvOSのマルチOSに対応し、大規模な導入実績を誇るクラウド型MDMサービスです。

【会社概要】

社名： IoT-EX株式会社

所在地： 東京都千代田区

代表者： 代表取締役社長CEO 小畑 至弘

事業内容： クラウド型MDMサービス「BizMobile Go!」の開発・運用

URL： https://www.iot-ex.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

IoT-EX株式会社 ビジネス開発部

担当：小尾 叔也（オビ トシヤ）

Email：sales@iot-ex.co.jp

TEL：03-5207-9800