タイムクラウド、管理職向け自律型AIエージェント「TimeCrowd AI」を正式リリース

タイムクラウド株式会社

タイムクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西小倉宏信）は、2026年4月17日、管理職向け自律型AIエージェント「TimeCrowd AI」を正式リリースいたしました。

TimeCrowd AIは、時間管理SaaS「TimeCrowd」で培った10年間・5,500社超の時間データ分析ノウハウを基盤に、「どの業務を自動化すべきか」をデータで特定し、業務設計から各種SaaSへの実行指示までをAIが自律的に遂行するサービスです。

開発の背景

「AIを活用して業務を効率化したい」と考える企業は増えています。一方で、「何から始めればいいかわからない」「AIツールを導入したが効果が出ない」という声も多く聞かれます。

その原因の多くは、「何を自動化すべきか」の選定にあります。多くのAIツールは「現場の個人が使うもの」として設計されており、導入は現場任せになりがちです。その結果、部門ごとにバラバラな使い方になり、組織全体の効果が見えず、PoC（実証実験）止まりで終わるケースが後を絶ちません。

TimeCrowd AIは、この構造的な課題に対して2つのアプローチで応えます。

1つ目は、時間データの可視化です。TimeCrowdで蓄積された業務時間データから、繰り返し発生する高工数タスクをAIが自動で検出し、「何をAI化すべきか」を能動的に提案します。

2つ目は、「AIを使うのは管理職」という発想の転換です。管理職がAIの提案を確認・承認するだけで、業務自動化が動き出します。トップダウンで組織全体の業務設計を変えることで、AI活用の効果を最大化します。

TimeCrowd AIの特長

1. 時間データの可視化からAIが能動的に提案

TimeCrowdの業務時間データから、繰り返し発生する高工数タスクを自動検出し、AI化した場合の効果を試算して提案します。「何から始めればいいかわからない」という課題を、データに基づいて解消します。

2. 提案から実行までの自律的な遂行

従来のAIツールは「人が考え、人が指示し、AIが実行し、人が確認する」という流れでした。TimeCrowd AIは「AIが分析し、AIが提案し、人が承認し、AIが実行する」という構造に転換。管理職は承認するだけで、複数のSaaSを横断する業務をAIが自律的に遂行します。

3. 人間とAIの時間を同一基盤で管理

人間の稼働時間とAIの処理時間を同じ基盤で記録・比較できます。これにより、AI導入の投資対効果（ROI）やAI化率を経営KPIとして可視化。「効果が見えない」「経営層に説明できない」という課題を解決します。

4. 主要SaaSとのAPI連携

freee、Slack、Google Workspace、Zoho CRM等の主要SaaSとAPI連携に対応。プログラミング不要で連携でき、非エンジニアの管理職でも自然言語の指示だけで業務自動化を構築できます。

5. マルチAI対応

Claude・GPT・Geminiの複数AIモデルに対応し、用途やセキュリティ要件に応じて自由に選択できます。

料金

月額150,000円（税抜）～

TimeCrowd AIサービスページ

https://timecrowd.ai/

タイムクラウド株式会社について

「生きた時間を増やす」をミッションに掲げ、タイムトラッキングSaaS「TimeCrowd」を提供。10年以上にわたり企業の業務時間データの可視化・分析を支援し、国内5,500社超・6万人以上の利用実績を持つ。TimeCrowd AIでは、この時間データ分析ノウハウを活かし、AIによる業務自動化の新領域に進出する。

本件に関するお問い合わせ先

タイムクラウド株式会社

広報担当 和田慎也

メール：info@timecrowd.net

URL：https://timecrowd.net

※ freeeはfreee株式会社の登録商標です。SlackはSalesforce, Inc.の登録商標です。Google WorkspaceはGoogle LLCの商標です。Zoho CRMはZoho Corporation Pvt. Ltd.の登録商標です。