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【箏・三味線・唄・いけばなを体験】神田外語大学で日本の伝統文化に触れる公開講座を開講
神田外語大学（千葉市美浜区／学長：芦沢 真五）は、2026年5月より、『箏の教室』『三味線と唄の教室』に加え、新たに『いけばな講座』を、伝統芸能ワークショップや公開講座、学生の発表会などが行われる学内施設、「ミレニアムハウス」にて開講します。日本の伝統文化に親しむ機会として毎年実施している本プログラムは、プロの講師による少人数制の指導のもと、初心者から経験者まで幅広く参加できる内容となっており、文化への理解と表現力の向上を目指しています。実践を通して、日本文化の奥深さや感性の豊かさを体感できる講座です。
▲過去の開催の様子（箏）
▲過去の開催の様子（三味線）
■『箏の教室』＜全8回＞開催概要
近年では西洋楽器や民族楽器との合奏にも取り入れられるなど、その魅力が広がっている日本の伝統楽器「箏」。本教室では、優美な音色を持つ箏を山田流で学びます。講師による丁寧な指導のもと、初心者でも安心して参加でき、演奏に必要な道具はすべて貸し出されます。
https://forms.gle/sLi8nQ263e492gzUA
■『三味線と唄の教室』＜全8回＞開催概要
江戸時代から親しまれてきた日本の伝統楽器「三味線」に触れ、幕末の頃に江戸市中で流行した小曲や端唄を学びます。講師による丁寧な指導のもと、初心者でも安心して参加でき、必要な道具はすべて貸し出されます。
https://forms.gle/sLi8nQ263e492gzUA
■『いけばな講座』＜全3回＞開催概要
日本の伝統芸術である「いけばな」を、型を学びながらも自由な発想で楽しむ講座です。全3回の参加型講座として実施し、初心者でも安心して参加できます。講師の指導のもと、いけばなの魅力に触れるとともに、いけた花はお持ち帰りいただけます。必要な道具はすべて貸し出されます。
■神田外語大学ミレニアムハウスについて
神田外語大学では「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念として、国際社会で活躍するグローバル人材の育成を推進しています。特に外国の異文化を学ぶ上で、まずは自国の文化への正しい理解が必要であることから、同大ミレニアムハウスでは、日本の伝統文化に関する各種講演会や演劇、伝統芸能のワークショップなどを多数開催しています。
■講師プロフィール
・朝香 麻美子 氏
幼少より祖母山田流箏曲家元朝香綾子に師事。長唄三味線を東音佐々春子師に師事。1994年 東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。現在、神田外国語大学箏講座講師、千葉県立千葉西高等学校箏曲部講師。日本三曲協会・山田流箏曲協会・箏曲新潮会・箏曲朝香会所属。
・花季 知優佳 氏
東京都出身。4才より端唄の手解きをうけ母、花季知優佳に師事。平成三十年 二代目花季知優佳を襲名。端唄、演奏活動 他、継承､指導に努める。端唄花季会理事・花季知優佳会主宰。
・榮日 eihi 氏
神田外語大学卒業後、防衛省海上自衛隊に一般幹部候補生として入隊。現在は「いけばなアーティスト」として法人・一般向けにワークショップやレッスンを多数担当。商業施設や各種イベントにおいて空間演出や装花を手がける。日本の伝統文化「いけばな」のクリエイティブな魅力を幅広い世代へ発信。いけばなが持つ表現の可能性を探究しながら、遊び心のある世界観で作品制作を行っている。
■参加にあたって
どなたでも安心してご参加いただけるよう、教室は以下のようなかたちで実施しています。
・楽器や必要な道具はすべてこちらでご用意します。箏や三味線、撥（ばち）なども貸し出しいたしますので、手ぶらでお越しいただけます。
・ご参加には事前のお申し込みが必要です。QR コードまたは申込フォームから、お気軽にお申し込みください。
・箏の教室・三味線と唄の教室は、1回30分の少人数クラス制で行います。ご希望の時間帯（午前または午後）をお申し込み時にお知らせいただき、人数に応じてクラスを編成いたします。ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※いけばな講座は定員10名での一斉受講形式にて実施します。尚、現在は満員のため受付を終了しております。
■参考
【神田外語大学HP 】 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
【神田外語大学ミレニアムハウス】 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/lifelong/mille/
【神田外語グループX 】 https://twitter.com/kandag_official
■本イベントに関するお問い合わせ先
神田外語大学ミレニアムハウス館長室 〒 261-0014 千葉市美浜区若葉 1-4-1
電話：043-273-2742
FAX： 043-273-2984
メール： mirenia@kanda.kuis.ac.jp
■報道関係の方のお問い合わせ先
神田外語グループグループコミュニケーション部 担当： 三上山 雄亮
電話：03-3258-5837 （平日 9:30-17:00）
FAX: 03-5298-4123
メール : media@kandagaigo.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
神田外語グループグループコミュニケーション部
三上山 雄亮
TEL：03-3258-5837
FAX：03-5298-4123
メール：media@kandagaigo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
▲過去の開催の様子（三味線）
■『箏の教室』＜全8回＞開催概要
近年では西洋楽器や民族楽器との合奏にも取り入れられるなど、その魅力が広がっている日本の伝統楽器「箏」。本教室では、優美な音色を持つ箏を山田流で学びます。講師による丁寧な指導のもと、初心者でも安心して参加でき、演奏に必要な道具はすべて貸し出されます。
https://forms.gle/sLi8nQ263e492gzUA
■『三味線と唄の教室』＜全8回＞開催概要
江戸時代から親しまれてきた日本の伝統楽器「三味線」に触れ、幕末の頃に江戸市中で流行した小曲や端唄を学びます。講師による丁寧な指導のもと、初心者でも安心して参加でき、必要な道具はすべて貸し出されます。
https://forms.gle/sLi8nQ263e492gzUA
■『いけばな講座』＜全3回＞開催概要
日本の伝統芸術である「いけばな」を、型を学びながらも自由な発想で楽しむ講座です。全3回の参加型講座として実施し、初心者でも安心して参加できます。講師の指導のもと、いけばなの魅力に触れるとともに、いけた花はお持ち帰りいただけます。必要な道具はすべて貸し出されます。
■神田外語大学ミレニアムハウスについて
神田外語大学では「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念として、国際社会で活躍するグローバル人材の育成を推進しています。特に外国の異文化を学ぶ上で、まずは自国の文化への正しい理解が必要であることから、同大ミレニアムハウスでは、日本の伝統文化に関する各種講演会や演劇、伝統芸能のワークショップなどを多数開催しています。
■講師プロフィール
・朝香 麻美子 氏
幼少より祖母山田流箏曲家元朝香綾子に師事。長唄三味線を東音佐々春子師に師事。1994年 東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。現在、神田外国語大学箏講座講師、千葉県立千葉西高等学校箏曲部講師。日本三曲協会・山田流箏曲協会・箏曲新潮会・箏曲朝香会所属。
・花季 知優佳 氏
東京都出身。4才より端唄の手解きをうけ母、花季知優佳に師事。平成三十年 二代目花季知優佳を襲名。端唄、演奏活動 他、継承､指導に努める。端唄花季会理事・花季知優佳会主宰。
・榮日 eihi 氏
神田外語大学卒業後、防衛省海上自衛隊に一般幹部候補生として入隊。現在は「いけばなアーティスト」として法人・一般向けにワークショップやレッスンを多数担当。商業施設や各種イベントにおいて空間演出や装花を手がける。日本の伝統文化「いけばな」のクリエイティブな魅力を幅広い世代へ発信。いけばなが持つ表現の可能性を探究しながら、遊び心のある世界観で作品制作を行っている。
■参加にあたって
どなたでも安心してご参加いただけるよう、教室は以下のようなかたちで実施しています。
・楽器や必要な道具はすべてこちらでご用意します。箏や三味線、撥（ばち）なども貸し出しいたしますので、手ぶらでお越しいただけます。
・ご参加には事前のお申し込みが必要です。QR コードまたは申込フォームから、お気軽にお申し込みください。
・箏の教室・三味線と唄の教室は、1回30分の少人数クラス制で行います。ご希望の時間帯（午前または午後）をお申し込み時にお知らせいただき、人数に応じてクラスを編成いたします。ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※いけばな講座は定員10名での一斉受講形式にて実施します。尚、現在は満員のため受付を終了しております。
■参考
【神田外語大学HP 】 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
【神田外語大学ミレニアムハウス】 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/lifelong/mille/
【神田外語グループX 】 https://twitter.com/kandag_official
■本イベントに関するお問い合わせ先
神田外語大学ミレニアムハウス館長室 〒 261-0014 千葉市美浜区若葉 1-4-1
電話：043-273-2742
FAX： 043-273-2984
メール： mirenia@kanda.kuis.ac.jp
■報道関係の方のお問い合わせ先
神田外語グループグループコミュニケーション部 担当： 三上山 雄亮
電話：03-3258-5837 （平日 9:30-17:00）
FAX: 03-5298-4123
メール : media@kandagaigo.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
神田外語グループグループコミュニケーション部
三上山 雄亮
TEL：03-3258-5837
FAX：03-5298-4123
メール：media@kandagaigo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/