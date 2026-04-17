「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」 Amazon新着ランキング3部門で1位を獲得

サラヤ株式会社※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon. com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」は、自社工場製造による徹底した品質管理と、詰め替えやすさや視認性を考えた広口ボトル。そして、丸ごと洗える防水仕様を採用するなど、生活に寄り添った使いやすさと品質を実現しました。非接触式でセンサーによって吐出される仕様のため、直接触れることによる交差汚染のリスクを低減し、常に清潔な手洗いが可能です。

■獲得ランキング

・バス用品部門 1位

・ボディウォッシュ部門 1位

・ハンドソープ部門 1位



■Amazon販売ページ

https://amzn.asia/d/02GDd60c

【商品特徴】

・自社工場製造による徹底した品質管理

・サラヤの複数薬液に対応

・つめかえ簡単な広口ボトルタイプ

・グッドデザイン賞受賞のスタイリッシュなデザイン性

置き場所を選ばないコンパクトかつ清潔感のある形状とカラーでインテリアに馴染むシンプルデザイン

インテリア性を高めるため液剤全てを見せず、最後の残液は視認可能

・丸ごと洗える高い防水仕様（IPX6相当）

ボトルが取り外し可能で詰替え簡単、汚れ防止＆防水アップ

・リチウムイオン電池不使用で単4電池４本（ニッケル水素充電池も使用可能）

・泡吐出量は、2段階切替が可能

標準（約1.6ｍL）⇌少なめ（約0.8ｍL）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56238/table/160_1_24bc016dd084556230dd8c2368fea987.jpg?v=202604170551 ]

対象薬液一覧はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d56238-160-156cb70bfd69ab23fb410d0b1ebba7ad.pdf【サラヤ株式会社について】

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の３つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。