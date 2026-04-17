ソフトバンクが新たに提供開始する新サービス「だれでもAI」に「Kotoba」が登場！

株式会社Kotoba Technologies Japan

株式会社Kotoba Technologies Japan（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島熙之、以下「当社」）は、ソフトバンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締 役 社長執行役員 兼 CEO：宮川潤一）が2026年4月17日より提供を開始する「だれでもAI」において、サービス連携を開始したことをお知らせします。

本サービス連携により、「だれでもAI」を通じて、Kotobaの同時通訳アプリを気軽にご体験いただけるようになります。あわせて、"ソフトバンク"、"ワイモバイル"および"LINEMO"のお客様を対象に、同時通訳アプリの有料プランを新規契約していただいた場合に、大幅な割引価格で3カ月間ご利用いただけます。

また、本サービスの開始にあわせて、「同時通訳アプリ」において、Kotobaの生成AI モデル「Koto」を活用した日韓同時通訳モデルを正式リリースしました。

Kotobaの同時通訳アプリ

■「だれでもAI」とは

「だれでもAI」は、ソフトバンクが提供する、話題のAIを簡単な操作で気軽に体験できるキャリアフリーサービスです。本サービスを通じて、当社の「同時通訳アプリ」をより多くの方にご体験いただけるようになります。

■当社サービス掲載の概要

「だれでもAI」内で当社が提供するのは、「同時通訳体験」です。Kotobaが研究開発を行う最先端の生成AIモデルが実現するリアルタイム音声通訳技術を活用し、言語の壁を感じさせないない低遅延で高精度な同時通訳体験を提供します。 また、"ソフトバンク"、"ワイモバイル"および"LINEMO"のご契約者さまに向けて、 3カ月間月額料金94％OFFのソフトバンクユーザー向け特典もご用意しています。

だれでもAIにおける「同時通訳」連携の概要

■日韓Speech-to-Speechモデルを新搭載

本サービスの開始にあわせて、「同時通訳アプリ」において、Kotobaの生成AIモデル 「Koto」を活用した日韓同時通訳モデルを正式リリースしました。 Kotoは、当社が独自に研究・開発した、音声から音声へ直接同時通訳を行うend-to-end型の生成AIモデルです。これにより、低遅延かつ高精度な同時通訳を実現し ています。言語構造の近い日本語と韓国語の間では、平均遅延約1～2秒という、日英間を大きく下回る低遅延を維持しながら、高精度な翻訳が可能です。

有効なAI同時通訳ツールがこれまで十分に存在しなかった日韓間において、前例のない水準の高品質なAI同時通訳を実現することで、言語の壁を取り払うことに貢献してまいります。

■当社代表コメント

「ソフトバンクさまの『だれでもAI』への参画を、大変光栄に思います。当社が長年研究・開発を続けてきた音声AI技術を、より多くの方に身近に感じていただける絶好の機会です。また、本日あわせて発表した日韓Speech-to-Speechモデルはリアルタイム通訳の新たなステージを切り開くものと確信しています。言語の壁をなくす体験を一人でも多くの方に届けてまいります」

― 株式会社Kotoba Technologies Japan 代表取締役社長 小島熙之

■今後の展望

当社は、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語を中心とした高精度な音声AI モデルの開発を続けております。今年度中に、ビジネスにおける言語の壁を大幅に解消すべく、同時通訳AIのさらなる精度向上に取り組んでまいります。「だれでもAI」への参画および日韓モデルの公開を起点として、東アジアの言語市場において、より多くのユーザーのニーズに応えながら、イノベーションを発信していく方針です。

■Kotoba Technologies, Inc. 概要

本社所在地 ： Levi’s Plaza, 1160 Battery St Suite 100, San Francisco, CA 94111, USA

CEO & Co-founder : Noriyuki Kojima

事業内容 ：リアルタイム音声翻訳・音声AI基盤モデルの研究開発およびプロダクト提供

設立 ：2023年5月

URL ：https://site.kotoba.tech/

X : @kotoba_tech

■日本法人概要 (研究開発拠点)

会社名 ：株式会社Kotoba Technologies Japan

本社 ：東京都千代田区大手町一丁目６番1号 大手町ビルヂング6階

代表者 ：代表取締役社長 小島 熙之

設立 ：2023年10月

資本金 ：1000万円

事業内容：リアルタイム音声AI基盤モデルの研究開発、プロダクト開発、国内事業サポート