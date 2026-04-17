ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザー採用の独自キースイッチROG HFX V2Xを搭載したFalchion Ace 75 HEを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（以下 ROG）より、2月に発表しました「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」のキースイッチ別バージョンとして、より精密な入力ができる、ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザー採用の独自キースイッチROG HFX V2Xを搭載したモデルを発表しました。2026年4月24日（金）より販売開始します。

◆製品特徴

◆製品詳細

- ROG HFX V2Xスイッチ採用：ROG HFX V2X磁気スイッチはホロウスクエアステムデザインを採用することでキーキャップの端と中央でも均一な入力が可能。またXスタビライザーを内蔵し細かい揺れを防ぎ安定した入力が可能。- 最大8000Hzのポーリングレート対応：高速USBマイクロコントローラーにより8000Hzのポーリングレートを実現。一般的なゲーミングキーボードの8倍の速さで入力が更新され、遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒まで短縮されます- 直感操作できる独自スイッチ：ラピッドトリガー有効、無効をソフトウェアなしで霧化できるトリガー、ラピッドトリガーの感度を調整できるホイールを搭載、さらにはマルチファンクションボタンとタッチパネルを搭載、音量やメディア操作、ライティングなどを手軽にコントロールできます。- プレミアムなタイピングを実現：PORON3層・シリコン3層の合計6層で振動や打鍵音をしっかり吸収し、快適でクッション性の高いタイピング体験を実現。- 専用保護キャリーケース付属：キーボード本体に加えてUSBケーブルなど必要なアクセサリーをしっかり保護し、LANパーティーなどの参加でも安心して持ち運び可能。

https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-falchion-ace-75-he/(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-falchion-ace-75-he/?utm_source=pr&utm_medium=link)

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan