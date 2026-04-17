大手企業・トップ大学など30チームが集結。NTTデータMSE主催「ローカル／エッジLLM ハッカソン」にVOLTMINDが技術支援

◼︎ 概要

株式会社VOLTMIND

株式会社VOLTMIND（本社：大阪府大阪市、代表取締役：北森 聖士、以下「当社」）は、株式会社NTTデータMSE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：藤原 遠、以下「NTTデータMSE」）が主催する「ローカル／エッジLLM 生成AIハッカソン 2026（テーマ：フィジカルAIで、AIはもっと身近に。）」に、企画・運営および技術支援パートナーとして参画いたしました。



本プロジェクトは、クラウドに依存せず現場で自律動作する「フィジカルAI」の可能性を探求する、学生・企業エンジニア向けのAI研究開発イベントです。当社はAI駆動開発の専門知見を活かした技術メンタリングに加え、「NVIDIA DGX Spark」による検証環境の提供を通じて、参加チームのプロダクト実装を支援いたしました。

◼︎ 背景・目的

現在、生成AIの活用はクラウドベースが主流ですが、製造現場や医療、プライバシーが重視される環境においては、オフラインかつ低遅延で動作する「ローカル／エッジLLM」への期待が急速に高まっています。

本ハッカソンは、NTTデータMSEが長年培ってきた高度な組み込み・制御技術と、当社の生成AI実装力と強力なGPUインフラを融合させ、「リアルの場で考え、実際に動くAI（フィジカルAI）」の新たなユースケース創出を目的に開催されました。制約のある現場環境でこそ輝くソリューションを追求し、AIをより身近なものへと進化させる挑戦です。

◼︎ 活動実績

本ハッカソンには、国内大手自動車メーカーや外資系コンサルティングファーム、住設メーカーといった日本を代表するグローバル企業から、国内屈指の難関国立大学やAI専門の研究機関まで、全30チーム・54名の精鋭エンジニアが集結しました。

運営・技術支援パートナーを務めた当社は、各チームへの技術メンタリングを通じて、AI駆動開発の観点からエラー解消や実装スピードの最大化をサポート。「NVIDIA DGX Spark」等の計算リソースを提供し、参加者が開発に集中できる環境を整えました。

成果発表会では、製造現場の点検自動化や生活支援、エンターテインメントといった領域で、現場の課題に直結した「明日から使える」実用的なアイデアが多数発表されました。審査では当社COO山本直弥が「現場価値」「技術実装」「デモ体験」「発展性」の4項目に基づき、技術・ビジネス両面からフィードバックを実施。単なるアイデアに留まらない、社会実装を見据えた実践的なハッカソン運営を牽引しました。

◼︎ メッセージ

株式会社NTTデータMSE様より

「NTTデータMSEでは、通信断絶・低遅延・セキュリティといった現場特有の課題を解決する『フィジカルAI』の可能性を探求すべく、社内外のエンジニア・学生の皆様に広くご参加いただく形で本ハッカソンを開催いたしました。VOLTMIND様には、企画段階からの伴走支援をはじめ、当日の運営・技術メンタリング・審査に至るまで多大なるご支援をいただきました。特に『NVIDIA DGX Spark』の環境構築・運用管理は当社単独では実現が難しいものであり、この強力な計算資源を参加チームへ安定的に提供できたことは大変ありがたく感じております。その結果、単なるアイデア創出やクラウドAPIへの依存にとどまらず、『実機で動かし、現場の制約をどう克服するか』という視点に立った革新的なデモンストレーションが数多く生まれました。今回の取り組みは、ローカルLLM・エッジコンピューティングを活用したソリューション展開に向けた重要な一歩となり、今後もぜひ継続的にご一緒できればと考えております。」



株式会社VOLTMIND COO 山本 直弥より

「今回の取り組みで我々が最も重視したのは、技術者が予算やリソースを気にせず、全力で実験できる場を作ることでした。第一線のエンジニアが最新技術を心の底から遊び尽くし、そこから常識を塗り替えるプロダクトが生まれる。その純粋な衝動こそが未来を創るエンジンになると信じています。VOLTMINDはこれからも、こうした熱狂的な挑戦の場を創り続けていきます。」

◼︎ 今後の展望

当社は、今回のようなハッカソン運営やフルスタック開発チームによる技術支援を基盤に、AIシステム開発・AIサーバー構築・AI人材育成を一気通貫で提供する強みを活かし、AI活用を組織文化として定着させるための支援を強化してまいります。

実践的な技術研修を通じて、AIを武器に自ら課題を解決できる人材を育成。日本の創造性を加速させるAIカンパニーとして、テクノロジーを「社会の面白い未来」へと実装し続けてまいります。

◼︎ VOLTMINDについて

当社は「熱狂の渦から創造性を加速させ、最もクリエイティブで最も愛されるAIカンパニーとなる」というビジョンを掲げ、AI×SIerの領域でレガシーシステムの刷新に取り組むスタートアップです。



AIを駆使した開発手法により、従来の基幹システム開発に要していた工期を大幅に短縮し、短納期での構築を実現しています。また、「現場徹底主義」を貫くFDE（Forward Deployed Engineer）体制のもと、エンジニア自らが現場に入り込み、納品後にシステムと業務が乖離しない設計・実装を徹底しています。

こうした開発力を根幹から支えるのが、自社R＆D部門です。自社保有のGPUサーバー群を活用し、最新のAI技術の研究・検証を日常的に実施。先端技術をいち早く開発現場に還元できる体制を構築しています。「自ら技術を生み出し、自ら現場に届ける」この一気通貫の開発力こそが、当社が上場企業の基幹システム刷新をはじめとする大規模案件を任せていただいている理由です。

また、ハッカソンや技術コミュニティの運営を通じた人材発掘・育成にも積極的に取り組み、技術力の進化を止めることなく、企業のDX推進に貢献し続けています。

◼︎各社概要

【株式会社NTTデータMSE】

所在地： 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目1番地9 アリーナタワー

設立： 1979年7月

代表者： 代表取締役社長 藤原 遠

事業内容：IoTサービス事業、プロダクトサービス事業、オートモーティブビジネス事業

URL：https://www.nttd-mse.com/

【株式会社VOLTMIND】

所在地：大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号 WeWork 本町ガーデンシティテラス 12F

設立：2024年2月

代表者：代表取締役 北森 聖士

事業内容：AIシステム開発事業／AIサーバー事業／生成AIエンジニアコミュニティ支援／マーケティング支援事業

URL：https://voltmind.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社VOLTMIND

広報担当：大矢

メールアドレス：info@voltmind.jp