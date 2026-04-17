VALANCE株式会社

VALANCE株式会社（代表取締役：渡邉 俊、以下当社）は株式会社CCIグループ（代表取締役社長：杖村 修司）の株式会社CCイノベーション（代表取締役社長：竹内 均）と協業し、AI活用・AI開発を実務レベルで支援する課題解決型ソリューション「CCI-VALANCE」を、2026年4月より正式に提供開始いたします。

本サービスは、当社のAI技術とデータ活用基盤を土台とし、開発にもAIを活用することで迅速に提供できる新たなソリューションです。CCイノベーションがサービス全体の提供主体となり、当社はAI開発のサポート、CCI-VALANCEへの実装、システム稼働までを一連のコンサルティングとして支援します。

AIが注目されている今、当社はいち早く、お客さまのためにAI活用・AI開発を積極的に支援していくため本取り組みを実施します。当社は今後も価値観を共有する皆さまとともに、それぞれの地域での社会課題の解決と利益の創出の両立を目指してまいります。

■サービス開始の背景

近年、生成AIの進展により、ソフトウェア産業の構造そのものが塗り替えられつつあります。AIが参照するためのData of Truth、AIが自律的に仕事をするためのセキュリティやガードレール等の新しい課題に対して、業務ソフトは根本的な設計から見直す必要が出てきております。この変化により、企業におけるデータ活用の新しい可能性が急速に広がっています。

一方で、多くの企業では、

- 社内データや証憑が分散し、AIが活用できる状態にない- AI導入が部分最適に留まり、業務改善や経営成果に結びつかない- セキュリティ・既存システムの統合という"実用の壁"を越えられない

といった課題を抱えています。

こうした課題に対し、当社はAIを導入するだけでなく、現場の業務の中で役立てていくための支援が必要だと考え、CCイノベーションと連携のうえAI活用・AI開発を総合的に支援するソリューションとして「CCI-VALANCE」を提供します。

■「CCI-VALANCE」とは

「CCI-VALANCE」は、当社のデータ活用基盤を活用し、顧客企業の業務課題に応じて、データ整備から業務改善、必要なソフトウェア開発までを支援するサービスです。CCイノベーションは、導入時の課題整理や実装、システム稼働に向けた支援を担います。

CCI-VALANCEを活用いただくことでAI開発したソフトを実働させるために必要な入力データの整流化、セキュリティー確保といった環境が安価で手に入れることができます。大企業のみならず、中堅、中小企業の皆様においてもAI開発が可能となります。

＜特長１.＞

AIが活用しやすい“データの土台”づくり

VALANCEの基盤が得意とする契約から請求迄の各種証憑(見積書、発注書、納品書含む) や業務データを整理・一元管理し、AIが正確に情報を活用できる環境を整えます。

＜特長２.＞

業務課題に寄り添うコンサルティング

「どこに課題があるのか」「何を改善すべきか」を顧客と一緒に整理し、業務の流れそのものを見直します。

＜特長３.＞

業務アプリケーション開発から実用化まで対応

既存の業務や現場に合わせたアプリケーションソフトの設計・開発・実用化まで一気通貫で行います。

＜業務改善イメージ＞

「CCI-VALANCE」を活用することで、例えば以下のようなことが可能になります。

- 社内に散在する契約書・請求書・見積書をAIが管理し、生産管理や在庫管理データを一元管理- チャットで質問するだけで、必要な業務情報を即座に取得- 経営判断に必要な情報をAIが自動で整理し、レポートとして提示

これにより、情報管理や確認作業にかかる手間を大幅に削減し、業務効率化や迅速な意思決定を支援します。

■代表コメント

株式会社CCイノベーション

代表取締役 竹内 均

AIの進化により、業務アプリケーションを短期間かつ手軽に開発できる時代が到来しました。

一方で、AIで開発したアプリケーションをそのまま商用利用するには、セキュリティ対策や業務データの整備・保管など、依然として解決すべき課題が存在します。

CCイノベーションは、これらの課題を解決するための機能を備えたAI活用基盤（CCI-VALANCE）を提供します。

本基盤を活用することで、アプリケーションを安全かつ効果的に業務へ実装でき、企業ごとの業務に即したシステムを、低コストかつ短期間で構築することが可能になります。

CCI-VALANCEは、大企業のみならず、限られたリソースの中でDXを推進したい中堅・中小企業の皆さまにこそご活用いただきたいサービスです。

CCイノベーションは、今後も企業の経営課題解決に寄与するコンサルティングサービスおよびデジタル基盤の開発・提供を通じて、企業の持続的な成長を支援してまいります。

VALANCE株式会社

代表取締役 渡邉 俊

「生成AIの進化は、私たちがこれまで”当たり前"だと思ってきたソフトウェアの役割を根本から問い直しました。特定の業務に特化したSaaSを積み上げる時代から、企業のオペレーション全体をAIが動かす"業務基盤"の時代へと変化していると感じています。そのような中で、VALANCEはAIの潜在能力を最大限発揮させるための、新しい基盤を開発し、日本産業の労働力不足問題の解決を目指しています。CCイノベーションとの協業を通じて、地域の中堅・中小企業にも、大企業と同水準のAI活用環境を届けたいと思っています。

■VALANCE株式会社概要

会社名：VALANCE株式会社 (https://valance.co.jp/)

代表者：渡邉俊

設立日：2025年7月14日

事業内容: AI駆動型Headless SCMプラットフォーム開発