アイエスエフネット、レバテックルーキーEXPOに参加

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年4月25日（土）に開催される「レバテックルーキーEXPO」に参加することをお知らせいたします。本イベントはレバテックルーキーが主催する「27卒向け本選考開始イベント」です。

◆イベント詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/725_1_66bc059f8bdccfdff6cbd33e6da0bd58.jpg?v=202604170351 ]

アイエスエフネットは第8ターム（14:20～14:50）に出展し、業務内容や当社の取り組みについてご紹介いたします。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

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