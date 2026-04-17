吉岡里帆×こたけ正義感が“同郷”京都トーク！　異色のキャリアの原点、素顔とライフスタイルに迫る　J-WAVE『UR LIFESTYLE COLLEGE』

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週日曜18:00～18:54に吉岡里帆がお届けしている番組『UR LIFESTYLE COLLEGE』。4月26日（日）のオンエアでは、ピン芸人・こたけ正義感をゲストに迎えてお届けします。

番組は、京都出身という共通点を持つ吉岡里帆とこたけ正義感による、同郷ならではのトークからスタート。北野天満宮や四条の商店街など、地元の思い出に花を咲かせながら、“現役弁護士×芸人”という異色の歩みや、その背景にある価値観、素顔へと話題が広がっていきます。

YouTubeや漫談ライブなど多方面で注目を集めるこたけ正義感。番組では、吉岡自身もこたけのネタをチェックしていたことを明かし、フリップ芸を見て思わず「この手があったかと思いました」と語る場面も交えながら、今の表現につながる思考や、日々の暮らしのなかで大切にしていることをじっくり伺います。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260426180000)

■番組概要

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：UR LIFESTYLE COLLEGE

放送日時：2026年4月26日（日）18:00～18:54

ナビゲーター：吉岡里帆

ゲスト：こたけ正義感（お笑い芸人）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/lscollege/

番組X：https://twitter.com/lifestyle_ur

番組Instagram：https://www.instagram.com/lifestyle_ur813/

『UR LIFESTYLE COLLEGE』は、心地よい音楽とともに、より良いライフスタイルを考える吉岡里帆がお届けする54分間の番組です。より豊かなライフスタイル、より良い生き方とは？ 自然とのふれあい、生きた街の音、素敵な本や映画、音楽、そして、人とのつながり……さまざまなジャンルのゲストと考えていきます。