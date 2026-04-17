怪獣王・ゴジラのエナジードリンク「GODZILLA ENERGY Ｖ」発売！

株式会社チェリオコーポレーション

株式会社チェリオジャパン（東京都千代田区 代表取締役：菅春貴）は2026年４月20日（月）、最強の怪獣王・ゴジラをイメージしたエナジードリンクの第５弾「GODZILLA ENERGY Ｖ」を発売します。全国の一部量販店、中部・関西・沖縄・原宿（キャットストリート）のチェリオ自動販売機、公式オンラインショップで順次取り扱いを開始。

・第５弾は『ゴジラVSビオランテ』！ポスターデザインの大迫力パッケージ

「GODZILLA ENERGY」シリーズ第５弾となる今回は、ゴジラ細胞から生まれた怪獣「ビオランテ」との激闘を描いた1989年の映画『ゴジラVSビオランテ』を起用しました。花獣形態のビオランテとゴジラが対峙するポスタービジュアルを用いた表面デザインは圧巻です。

・バーコードにもビオランテ、散りばめられたオマージュにご注目

ビオランテには２段階の形態があるため、デザインバーコードには進化した植獣形態のビオランテを落とし込みました。バーコードから伸びた線は、ビオランテを操演するワイヤーをイメージしています。「エナドリは飲むに限るぜ、ゴジラさん」―。落ち着いた渋い声で再生されそうな側面の文言は、印象的な場面の一つから名台詞をオマージュ。フォントは『ゴジラVSビオランテ』の世界観に合うドット調に、裏面デザインの装飾にはバラの花や茨を用いました。

・「最強の怪獣王」の名に相応しい飲みごたえ

「GODZILLA ENERGY Ｖ」はアルギニン700mg、カフェイン210mg配合（ともに１本あたり）とエナジードリンクカテゴリーでトップクラスの配合量（2026年３月現在日本国内において当社調べ）。最強の怪獣王・ゴジラの名を冠するに相応しい、飲みごたえある風味に仕上げました。液色は紫。根強い人気を誇る初代「GODZILLA ENERGY」と同じ、見る角度によって色合いが変化する不思議な色です。

・ゴジラとのコラボレーションにかけるチェリオの想い

世界最強の怪獣王・ゴジラは70年以上世界中で愛されてきた力強い存在であり、日本を代表するコンテンツの一つです。一方、チェリオは「おいしい・たのしい・あたらしい」をスローガンに、60年以上わたり世の中を驚かせる飲料を作り続けています。「超生命体飲料ライフガード（1986年発売）」、サバイバルエナジードリンク「ジャングルマン（2004年発売）」などを通し、エナジードリンク市場が世界的に過熱する以前から日本の皆さんに活力を届けてきました。最強の怪獣王・ゴジラとタッグを組み、開発したエナジードリンク「GODZILLA ENERGY Ｖ」を通じて日本社会、ひいては世界を活性化してまいります。

・GODZILLA ENERGY

初代は2021年に発表、発売と同時に大きな話題に。翌年発売の「II」は「ゴジラ（1995年）」、「３式機龍」の２種類のパッケージデザインをご用意、ゴジラファンを魅了しました。2023年発売の「III」はシリーズの中でも抜群の知名度を誇る「キングギドラ」を起用。2025年発売の「IV」は、シリーズ名場面を散りばめたスペシャルデザインでお届けしました。

・ゴジラについて

1954 年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。2023年公開の生誕70周年記念作品『ゴジラ-1.0』は国内だけでなく北米でも大ヒットとなり、全世界のスクリーンを席巻。さらに、ハリウッド版第5作『ゴジラxコング 新たなる帝国』は全世界興行収入845億円を突破するなど、その勢いはとどまるところを知りません。

そして、山崎貴監督による待望の邦画最新作『ゴジラ-0.0』が日本国内では2026年11月3日(火・祝)“ゴジラの日”に公開予定。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続けます。

・商品情報

商品名：GODZILLA ENERGY Ｖ（ゴジラエナジーＶ）

名称：炭酸飲料

内容量・容器 ：500ml缶

原材料： 糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、ガラナエキス、マカエキスパウダー(マカ抽出物、デキストリン)/炭酸、酸味料、アルギニン、香料、カフェイン、保存料(安息香酸Na)、着色料(カラメル、赤106、赤2、青1)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、V.B6、リボース、V.B12

発売日：2026年4月20日

小売希望価格：188円（税抜）

【カフェインについて】

この製品には1本あたり210mgのカフェインが含まれています。適量の飲用をお願いします。

お子様、妊婦、授乳期の方やカフェインに敏感な方は飲用をお控えください。

■チェリオ公式オンラインショップ https://www.cheerio-shop.jp/

※4月20日AM10時より販売開始予定

TM & (C) TOHO CO., LTD.