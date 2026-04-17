従業員体験プラットフォーム『TUNAG』が「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて15期連続受賞！

株式会社スタメン

株式会社スタメン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：大西 泰平、以下「スタメン」）が提供する従業員体験（EX）プラットフォーム『TUNAG（ツナグ）』は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太、以下「アイティクラウド」）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「Web社内報ツール」の総合部門で「High Performer」を15期連続で受賞しました。

TUNAG｜Web社内報としての活用方法 :https://biz.tunag.jp/lp/magazine/02-1

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に集まったレビューをもとに、利用者から支持されたサービスを表彰する場です。

2026年4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」（※）では、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の観点からユーザー評価の高い製品が表彰されています。 今回TUNAGが受賞した「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。

『TUNAG』のITreviewページ

https://www.itreview.jp/products/tunag/reviews

Web社内報ツール（総合部門）

https://www.itreview.jp/award/2026_spring/web-in-house-newsletter.html

※「ITreview Grid Award 2026 Spring」詳細ページ

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

TUNAGについて

TUNAG（ツナグ）は、組織の生産性向上や離職率の低下を目的とし、社内コミュニケーションと情報共有を促進する統合型プラットフォームです。2026年4月時点で、利用中企業数は1,400社、利用ユーザー数は150万人を突破しています。

従来のエンゲージメント施策に多いサーベイや分析・診断中心のサービスとは異なり、TUNAGは実践支援型のプロダクトです。社内SNS、表彰、制度運用といった日々の行動に紐づいた機能設計により、組織課題を具体的なアクションで解決へ導きます。

さらに、ノンデスクワーカーにも届きやすい設計とUIにより、リモート環境や多拠点展開企業でも高い活用率を実現。サーベイにとどまらず、「つながり」や「感謝の循環」など、組織文化の醸成まで一貫して支援できる点が、TUNAGの大きな強みです。

TUNAGでできること（一部ご紹介）

会社からのお知らせ / WEB社内報 / 社長メッセージ / サンクスメッセージ / 1on1 / 日報 / 社内ポイント / 社員プロフィール・自己紹介 / 社内表彰 / 研修・マニュアル / 社内教育用テスト / 組織診断 etc…

■公式サイト：https://biz.tunag.jp/

■導入事例：https://biz.tunag.jp/case

株式会社スタメンについて

「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」を経営理念に、2016年に創業。その後順調な事業拡大により2020年12月に株式上場。HR Tech領域のサービスである「TUNAG」、クラウド型のIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy」をはじめとした、複数のサービスを展開しています。

会社名：株式会社スタメン

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

東京本社：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

名古屋本社：愛知県名古屋市中村区下広井町1-14-8

事業：TUNAG（ツナグ） https://biz.tunag.jp/

Watchy（ウォッチー） https://watchy.biz/

創業：2016年8月

従業員数：198名（2025年12月末時点の連結正社員数）

証券コード：4019

URL： https://stmn.co.jp/