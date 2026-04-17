【TONICHI 2025年度ロケ事業総括 発表】ロケ地提供サービス「Tロケ」2025年度撮影件数444件を記録 ～仲介比率が43％へ拡大、7年連続で過去最高売上を更新～

東日印刷株式会社

東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下「TONICHI」）が運営するロケ地提供サービス「Tロケ(https://t-roke.com/)」は、2025年度の撮影件数が444件（うち、仲介物件による撮影は192件）に達し、売上高は7年連続で過去最高を更新いたしました。事業設立当初は、TONICHIグループ所有施設の貸し出しが中心でしたが、今年度は仲介ロケ地での撮影比率が全体の43％にまで飛躍的に向上。自社施設に依存しない「総合ロケ地サービス」としての地位を確立した1年となりました。

（＊）売上高は非公開

Tロケはこれまで、自社施設「越中島STビル」において、「24時間365日」「平日昼間のオフィスや重役室も撮影可能」という独自の柔軟性を打ち出し、映像制作会社の方々に高い支持をいただいております。2020年度からは、撮影場所を探す制作会社とロケ地を提供したい企業や自治体を繋ぐ「ロケ地仲介サービス」を本格化。現在では首都圏を中心に、飲食店、マンション、学校、テーマパークなど約180か所の多彩なロケーションを提供しています。自社施設の運営と仲介サービスの提供という「両輪」により事業モデルを確固たるものへと進化させています。

2025年度の総撮影件数は444件で、2024年度の467件に次ぐ2番目に高い件数を維持しました。また、仲介ロケ地の撮影件数は、2024年度が198件、25年度が192件と直近2年間が連続で仲介比率40％超を記録するなど、今後もさらなる飛躍が期待されます。売上高は非公開ながら、2018年度比で1450.1％増（約14.5倍）、前年度比でも113.4％増と着実な成長を続けています。

撮影ジャンルの内訳では、テレビドラマ（193件）、 CM（113件）、映画（30件）、以下プロモーションビデオ、配信ドラマと続き、テレビドラマが圧倒的多数を占めています。これは、メイン拠点である「越中島STビル」に代表されるように、「1つの施設で重役室、オフィス、屋上、会議室、廊下、駐車場、工場など複数のシーンを撮影できる」というタイパ（タイムパフォーマンス）の良さが、制作現場の移動時間削減と効率化に大きく貢献しているためと考えられます。

2025年度は特に、1クールのドラマ内で何度も登場する「レギュラー撮影」の舞台として選ばれるケースが顕著でした。「大追跡～警視庁SSBC強行犯係～」「誘拐の日」（テレビ朝日）、「ヤンドク！」「小さい頃は、神様がいて」（フジテレビ）など、話題のドラマのレギュラー撮影として採用されました。

2026年度は、これまでの量的拡大に加え、さらなる「質的成長」へと舵を切ります。希少価値の高い「第2の主力ロケ地」の開拓や、オペレーションの高度化・効率化を推進し、事業の付加価値を高めてまいります。

ロケ事業の担当者は「2025年度は事業が拡大期から安定成長期に移行した重要な1年でした。『ロケ地を借りる側、貸し出す側の両者が満足できるホスピタリティを目指す』という想いのもと、これからも素晴らしいロケ地とクリエイティブな制作現場をつなぐ架け橋として、映像文化のさらなる発展に貢献してまいります。」と話しています。

年度別撮影件数の推移

売上成長率の推移 ＊2018年度が100％

【2025年度】撮影ジャンルの内訳

【2025年度】ジャンル別撮影実績

「Tロケ」が選ばれる3つの理由

映像制作会社が注目する人気仲介ロケ地

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119350/table/203_1_aad6666e1f488a7b8eea324240bd2f27.jpg?v=202604171151 ]- 「広告掲載型」ではない「コーディネート型」伴走支援初期登録料無料の完全成果報酬型を取り入れ、問い合わせ対応から条件調整、現場運用までを一貫して担う「コーディネート型」の支援を実施。撮影実現まで責任を持って伴走するスタイルが貸し手・借り手双方から評価されています。- 圧倒的な柔軟性を誇る自社拠点「越中島STビル」自社で管理・コントロール可能な大型拠点を有することで、難度の高い複雑な撮影にも柔軟に対応。特に、ロケ地として希少な「平日のオフィス」や「24時間深夜早朝」も撮影が可能な点が強みです。都心に近く、景観が美しいことで好評を得ています。- 累計約2,500件の知見に基づく「現場運用力」累計約2,500件の撮影をハンドリングしてきたノウハウを蓄積。調整力・トラブル対応力など映像制作会社との信頼関係が、高いリピート率につながっています。カレッタ汐留

都内を一望できる屋上や外観、46階展望スペースなど、CM撮影に人気のスポット

毎日新聞開発

雑多な昭和情緒あふれるオフィス。連続テレビドラマ「小さい頃は、神様がいて（フジテレビ）」ではレギュラーで撮影されました

日本図書輸送

エントランス部分に門がある場所として人気スポット。あの「相棒」も撮影に来た知る人ぞ知るロケ地

ライブドアアーバンスポーツパーク

アーバンスポーツ場はもちろんのこと、視界をさえぎらない奥行きのある駐車場も人気

門前仲町にあるマンション

都心の生きたマンションがロケ地の希少物件。空き室を占有できるほか、エントランスやエレベーターといった共有部の撮影も可能です

ANA Blue Base

航空訓練施設という希少価値の高い施設。

さまざまなタイプのオシャレな会議室やカフェテリア、茶室まで！CMや映画などで人気です

プレスリリースはこちら（PDF）

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https://prtimes.jp/a/?f=d119350-203-49e1fde3917b31ea4147248943e6d456.pdf

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