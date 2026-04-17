【地域商社】共同代表制からCEO・COO体制に変更

株式会社 ヒダカラ

株式会社ヒダカラ（本社：岐阜県飛騨市）は2026年4月1日付で代表取締役CEOに舩坂香菜子が、取締役 COOに舩坂康祐が就任したことをお知らせします。

本変更により、経営と執行の役割をより明確化し、さらなる事業成長と組織体制の強化を目指します。今後は、意思決定のスピードと事業推進力の一層の向上を図り、「地域のタカラで世界を驚かせる」の実現に向け、より一層邁進してまいります。

体制変更について

■旧体制

代表取締役 舩坂 香菜子/舩坂 康祐

■新体制

代表取締役 CEO 舩坂 香菜子

取締役 COO 舩坂 康祐

CEO 舩坂香菜子 コメント

縁あって飛騨地域に移住したのが2017年。前職時代も地方都市を転々としてきましたが、移住してから地域の魅力に取りつかれ、ヒダカラを起業をして7年目になります。

合計5人の仲間と小さくスタートしましたが、今では50人規模の会社になり、ご一緒してくださる地域内外の自治体様や事業者様と皆様のお陰で、創業時には想像もつかなかった景色を見ています。そんな中で、より組織としての健全な形を模索し今回の体制変更に至りました。時代や環境の変化にしなやかに対応し、磨き合いながら、これからも地域のプレイヤーとして”地域のタカラで世界を驚かせる”に邁進していきます

COO 舩坂康祐 コメント

ヒダカラを創業してからこれまで、生まれ育った飛騨やご縁のあった地域の可能性を、改めて感じる日々でした。今回の体制変更は、ヒダカラにとって第2フェーズの始まりだと捉えています。

世の中が大きく変わるこのタイミングに、役割を明確にすることで、よりスピーディーに、より力強く前進できると確信しています。これから、事業者さまや自治体の皆さまとともに、その地域ならではの魅力や価値をより多くの方へお届けし、創業時には想像もつかなかったオモシロい未来を、仲間たちとともに切り拓いていきます。

■株式会社ヒダカラについて

会社名：株式会社ヒダカラ

所在地：岐阜県飛騨市古川町幸栄町12-12

代表取締役：舩坂香菜子

設立：2019年

お問い合わせ：hr@hidakara.com

広報担当：田口

2019年創業。「おいしいとオモシロい未来を創る」をミッションに、岐阜県飛騨市を本社に置く地域商社です。飛騨の食材に特化した通販サイトの運営や商品開発、自治体支援などを行っています。地元の隠れた産品をブランド化した「飛騨のあばれ鮎」や、コロナ禍で誕生した「飛騨のたから箱」は、これまでに累計2万件以上を全国へお届けしてきました。2021年には白川村の伝統食材「石豆富」を製造する「深山豆富店」を事業承継し、製造業にも挑戦中です。2025年には「プレスリリースアワード」にてBest101に選出されるなど、地域の魅力を発信する広報活動にも力を入れています。



