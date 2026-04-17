4/24（金）富山駅前に本格韓国料理酒場 BUTAMAJIN が新オープン

株式会社ガネーシャ熟成豚肉を使用したサムギョプサル

BUTAMAJINは2015年より富山市内にて当時豚焼肉専門店としてスタートしました。

2023年には一度、惜しまれつつも閉店しましたが、2025年富山市総曲輪にて本格韓国料理酒場として復活リニューアルし、現在盛況をいただいています。

レタスとさっぱり食べられるカンナサムギョプサル

看板料理は、老舗焼肉店の技術を詰め込んで熟成した肉厚の豚肉をサンチュと一緒に食べる「サムギョプサル」や、さらに香り高い芹と一緒に焼き上げる「芹サムギョプサル」、鶏を丸ごと１羽煮込んで作るコラーゲンたっぷりの鍋料理「タッカンマリ」です。

鶏を1羽煮込むタッカンマリ

タレや薬味は、本場韓国に何度も足を運び、現地の食文化や楽しみ方をガネーシャ流にアレンジしてご提供しています。

熟成キムチにユッケ、チヂミ、スンドゥブチゲなど焼肉大将軍で長年探求してきた料理の知見を活かし、サイドメニューも豊富にご用意しており、カジュアルながら本格的で、老若男女に楽しんでいただける韓国料理酒場となっています。





富山駅前店は個室中心！女子会、大人グループの食事や世代を超えた交流にも◎

韓国料理は韓国のエンタメ文化と共に女性を中心に日本・富山にも浸透してきました。

ややポップで若々しい印象をもたれがちですが、富山駅前店はほとんどが半個室スタイルのテーブル席となっており、落ち着いた空間でゆっくりと自慢のお料理をお楽しみいただけます。

4～6名の半個室席を中心に、約30名が一間に集える宴会部屋、貸切の場合は3F/4F合わせて最大80名ほどご利用がいただけます。

世代を超えた会社の集いや家族の食事、出会いの交流などさまざまなシーンで気兼ねなくご利用いただけます。

※内装は現在工事中のため、内装写真をご希望の方は後日送付いたしますのでお問い合わせください。





■BUTAMAJIN 富山駅前店 基本情報

・オープン日：2026/4/24(金)

・住所：〒930-0002 富山市新富町二丁目4-3 3F/4F

・営業時間 17:00-24:00 フードL.O 23:00 / ドリンクL.Oは23:30

月曜定休（年末年始や夏季休暇などは休業の場合があります）



■会社概要

株式会社ガネーシャ

本社：富山県富山市問屋町 1-9-7 トトン 2 階

代表者：代表取締役 本田大輝

事業内容：飲食店の経営・フランチャイズチェーン加盟店の募集・加盟店の経営店舗プロデュース／精肉事業