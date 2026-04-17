サードプラネットと山口県山口市が包括連携協定を締結ふるさと応援企画「ふるさと山口ぐるんぐるん物語」第5弾のお知らせ

株式会社サードプラネット

株式会社サードプラネット（本社：山口県周南市、代表取締役社長：志野一夫、以下「当社」）は、山口県山口市（市長：伊藤和貴）と、2026年4月24日（金）に包括連携協定を締結し、地域の活性化に向けたふるさと応援企画「ふるさと山口ぐるんぐるん物語」の第5弾をスタートいたします。

【山口市との包括連携協定による連携事項】

（１）まちの賑わい創出と地域活性化

（２）シビックプライドの醸成

（３）都市ブランドの向上

（４）前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

【包括連携締結式】

〇開催日時：2026年4月24日（金）11:00～12:00（予定）

〇会 場：湯田温泉こんこんパーク

〒753-0056 山口県山口市湯田温泉5-2-15

〇出 席 者：山口市長 伊藤 和貴 様 ほか

株式会社サードプラネット 代表取締役会長 児玉 篤 ほか

〇内 容：山口市長と当社代表取締役会長のご挨拶のほか、湯田温泉マスコットキャラクターの

「ゆう太」「ゆう子」のキャラクターグッズ景品のお披露目に加えて、山口市との新たな

連携を記念して餅まきイベント』を開催予定です。（11:45～予定）

※締結式に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

山口市 公民連携推進室

TEL：083-934-2728

メール：koumin@city.yamaguchi.lg.jp

4/24 餅まきイベントのお知らせ（湯田温泉こんこんパーク）

【ふるさと山口ぐるんぐるん物語について】

当社代表取締役会長の児玉篤は山口県の出身であり、サードプラネットは山口で生まれ山口に育てていただき、全国へ羽ばたきました。「地元山口への感謝」を胸に、私どもにできる恩返しは何か、自治体のみなさまのお役に立てることは何か考え一歩を踏み出し2025年「ふるさと山口ぐるんぐるん物語」がスタートいたしました。

・2025年12月15日 下松市と「シティプロモーションに関する協定」を締結

・2026年2月14日 下松市「下松タウンセンター星プラザ」に「ぐるんぐるん星プラザカプセル商店街」をオープン。「くだまる」のクレーンゲーム・カプセルトイコーナーを展開(※写真)

・2026年3月13日 宇部市と「シティプロモーションに関する連携協定」を締結

・2026年3月28日 山口宇部空港に「ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街」オープン（※写真）

・2026年4月15日 周南市と包括連携協定を締結

・2026年4月18日 岩国錦帯橋空港に「ぐるんぐるん岩国錦帯橋空港カプセル商店街」オープン(予定)

・2026年4月24日 山口市と包括連携協定を締結。「湯田温泉こんこんパーク」にてお披露目イベント(予定)

▲下松市公式マスコットキャラクター「くだまる」コーナー▲ぐるんぐるん山口宇部空港カプセル商店街

【今後の取り組みについて】

・周南市と締結した包括連携協定に基づき、市内に「ふるさと山口応援コーナー」を設置予定です。

・岩国市との協定締結に向けて調整を行っています。

・山口県各市との連携に向けて、今後も取り組んでまいります！

【関連URL】

サードプラネット公式ホームページ https://3rd-planet.jp/