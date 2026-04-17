【松のや】重量級仕様で再び登場！　「超厚切りロースかつ」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ業態の「松のや」におきまして、2026年4月22日（水）15時より、「超厚切りロースかつ」を販売いたします。

■サクッと香ばしいこだわりの「ロースかつ」を、心ゆくまで味わう「超厚切りロースかつ」。

熟成された肉の旨みと、口いっぱいに広がるボリュームが織りなす至福の味わい。

松のやより、圧倒的な満足感と食べ応えを追求した「超厚切りロースかつ」が登場します。熟成チルドポークを使用し、特製生パン粉でサクッと香ばしく仕上げた、松のや自慢の看板メニュー「ロースかつ」が、パワーアップしました。卓上に特製ソースをご用意しておりますので、お好みに合わせてお召し上がりいただけます。ロースかつのトッピングメニューの定番「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切り味噌ロースかつ定食」のほか、海老フライやささみかつとの盛合せ定食などバラエティ豊かにご用意しております。豚肉の旨味を豪快に味わうことができる「超厚切りロースかつ」の分厚い至福をご堪能ください。

商 品 名 超厚切りロースかつ定食 980円

超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食 1,080円

超厚切り味噌ロースかつ定食 1,080円

超厚切りロースかつ＆唐揚げ定食 1,280円

超厚切りロースかつ＆海老フライ1尾定食 1,280円

超厚切りロースかつ＆海老フライ2尾定食 1,520円

超厚切りロースかつ＆ささみかつ1本定食 1,260円

超厚切りロースかつ＆ささみかつ2本定食 1,420円

超厚切りロースかつ丼 980円

単品超厚切りロースかつ 680円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要です。

※株主優待券は「超厚切りロースかつ定食」「超厚切り鬼おろしポン酢ロースかつ定食」

「超厚切り味噌ロースかつ定食」「超厚切りロースかつ丼」にご利用いただけます。

発 売 日 2026年4月22日（水）午後3時～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※沖縄店舗を除く。

※販売の有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。

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◎とんかつ 松のや【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsu_noya

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松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施しています。

対象店舗：https://bit.ly/3uh2Iqv(https://bit.ly/3uh2Iqv)