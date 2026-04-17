創業の地・和歌山県粉河の活性化へ「恩返し」・収益を全額寄付する地域共創型「粉河まちめぐりパスポート」を発行

株式会社桃谷順天館

和歌山県紀の川市粉河で約400年前に創業した薬種商をルーツに持つ化粧品メーカー株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、創業の地である粉河エリアの地域活性化を目的とした特典付き冊子「粉河まちめぐりパスポート」を2026年4月27日（月）より発行いたします。本企画は、地域のにぎわいを再生する地域貢献プロジェクトです。参加店舗・施設で特典※１が受けられる「粉河まちめぐりパスポート」をきっかけに各店舗への来店を促し、地域との共創によるまち回遊の促進につながればと考えています。

※１特典の一例：粉河寺本堂拝観料:通常400円→200円、粉河産𡈽神社：特別御朱印プレゼント、その他飲食代金10％OFF、200円引き等



■ 「粉河まちめぐりパスポート」の3つの特徴

「粉河まちめぐりスタンプラリー」表紙掲載施設の一例スタンプラリーのページ

1. 収益は地元へ全額還元（寄付）

2. 掲載店舗の費用負担は「ゼロ」。地域との共創で魅力を発信

3. 店舗・施設を利用し、スタンプを集めると、弊社グループの明色ブランド化粧品が当たる！



■ 発行の背景：地域の想い「粉河寺参拝だけで終わらせない、歩きたくなるまちへ」

弊社のルーツは、約400年前の慶長年間に粉河寺の門前で構えた薬種商「正木屋」に遡ります。1885年粉河の地で創業者が愛する妻のために創製した「美顔水」は、2020年には日本初の西洋医学処方として化学遺産認定され、140年以上続くロングセラー製品となりました。

現在、粉河エリアは少子高齢化や若年層の流出、空き店舗の増加といった課題を抱えています。また、観光スポットはあるものの、回遊せず帰ってしまう「通過型訪問」が多いのが現状です。「育ててくれたこの土地に恩返しがしたい」「創業当時の活気を取り戻したい」という想いから、地域住民・観光客・店舗・施設が笑顔でつながる本パスポートの企画に至りました 。

■ パスポート概要

発行時期： 2026年4月27日（月）～9月30日（木）（有効期間：購入日より半年間）

販売価格： １冊500円（税込）

販売場所： 紀の川市商工会、参加各施設※２

※２一部販売していない店舗もございます。

発行部数： 1,000部

対象エリア： 和歌山県紀の川市粉河エリア

参加施設（2026年4月17日時点）：神社仏閣、飲食店、美容室等を含む31施設

あこ茶家 阿古新、UZU cafe&hairbox、渦川農園、うなカフェ555、お食事処 ふみ、覚道商店/ホームメイドサロンかくどう、かにい土産物店、観光特産センター こかわ、観音山フルーツガーデン、観音山フルーツパーラー 総本店、季節料理 福太郎、粉河産𡈽神社、粉河寺、こかわや、シャディ・サラダ館粉河店/楠酒店、笑売家 あしたの家族、力寿司、ちくりん、西山化粧品店、創-HAJIME cafe-、パン工房セラヴィ、Hair Produce Alive、ホームクッキングあみてぃ、ホカベン屋DOCATI.、丸朝旅館、マルエイチキンセンター、まる乕 本店、三笠館（MIKASAKAN ） Cafe、MIKASAKAN サウナ、MIKASAKAN HOTEL、ユーカリット（五十音順）