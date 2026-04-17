沖縄で5月6日開催決定！ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！in 沖縄』

吉本興業株式会社

ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！in 沖縄』を、2026年5月6日(水)に沖縄 アイム・ユニバース てだこホール 小ホールにて開催することが決定しました。今年3月に東京公演で大盛況に終わったライブを沖縄でも急遽開催いたします。

30年間の感謝を込めた本公演では、新ネタ披露に加えて、沖縄でゆかりのあるゲストを招いたスペシャルなコーナー企画を実施予定です。当日はオンライン配信を行わない、極めて希少なプレミアム公演となります。チケットはFANYチケットにて、4月18日(土)10:00より一般販売を開始します。

ガレッジセール 本人コメント

＜川田広樹(写真左)＞

東京公演も無事終わり、次は故郷沖縄公演！

ゲストは沖縄芸人のオリオンリーグ・ありんくりん・カシスオレンジの3組！

ガレッジセールは東京公演と同じく、新ネタ2本やります！

ネタあり、トークありの盛り沢山な内容となっております！

ありひゃ～ワクワク～してきた～！

ガレッジセール30周年Live「グスージサビラ」5月6日、てだこホールでお待ちしております！

＜ゴリ (写真右)＞

去年30周年を迎えました。沖縄でライブ。たぶん同級生とかも来る。ただの学生だった僕らを知ってる。だから嬉しいやら恥ずかしいやら。舞台で会いましょう！

概要

ガレッジセール30周年記念ライブ『みんなでグスージサビラ！in 沖縄』

【日時】 2026年5月6日 (水)

開場13:15／開演14:00

【会場】アイム・ユニバースてだこホール小ホール

(沖縄県浦添市仲間1丁目9番3号)

【出演者】 ガレッジセール オリオンリーグ ありんくりん カシスオレンジ

【料金】 会場：前売 3,500円／当日 4,000円

＜チケット販売スケジュール＞

■FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/15118

※チケット購入URLは、4/18（土）0:00より表示されます。