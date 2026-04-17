DIGIMON BEATBREAK・オールデジモン×東京サマーランド「さまらん×デジモン2026プレサマー」

株式会社東京サマーランド

株式会社東京サマーランド（東京都あきる野市、代表取締役社長 武市 敬）は、2026年4月25日（土)から6月29日（月）までの期間、デジモンシリーズ2年ぶりの新作となるTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」および人気デジモンがシリーズの垣根を越えて集結した「オールデジモン」とのコラボイベント「さまらん×デジモン2026プレサマー」を開催いたします。

本イベントでは、オリジナルノベルティ付きのコラボフードの販売やデジモンの楽曲に合わせてスプラッシュが楽しめるスペシャルコラボ「ビーチスプラッシュ」、迫力満点の園内装飾など盛りだくさんの内容でお届けいたします。

イベント開催期間：2026年4月25日（土）～6月29日（月）

★イベント特設ページ4月21日（火）公開予定

コラボフード

ガッツリメニューやカラフルなドリンクをスペシャルコラボメニューとして園内で販売！

■商品■販売場所

園内飲食店6店舗（フェニックス、ココロコ、アイル、ドリアン、ハイビスカス、イエローブース）

■購入特典

コラボフードお買い上げごとにクリアカードを1枚プレゼント

（「DIGIMON BEATBREAK」全5種ランダム・「オールデジモン」全11種ランダム）

※現地販売のみの特典となります。

※なくなり次第終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※実物と異なる可能性がございます。

デジモン×ビーチスプラッシュ

東京サマーランドのビーチスプラッシュでデジモンシリーズの楽曲が流れる！人気の楽曲とプールを同時に楽しもう！

楽曲

「DIGIMON BEATBREAK」OP主題歌「Mad Pluse」、EDテーマ「BRAVE GROOVE」

「デジモンアドベンチャー」OP主題歌「Butter-Fly」

開催時間

11時、13時、15時

※ビーチスプラッシュは混雑状況により、中止になる場合がございます。

園内装飾

「DIGIMON BEATBREAK」からグローイングドーンのメンバーとパートナーデジモンのスタンディパネルが登場！

「オールデジモン」からはアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンのスタンディが登場！

2ｍを超えるスタンディパネルもあって迫力満点！この機会に写真を撮ろう！

【デジモンビートブレイクとは】

2025年10月より、約2年ぶりの新作として放送開始したデジモンシリーズ最新作のTVアニメ。

毎週日曜朝9時よりフジテレビ他にて放送中。

▼INTRODUCTION

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

▼放送情報

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

▼配信情報

■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート

TVer/FOD

■毎週水曜0:00より順次配信スタート

・見放題配信

FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか

・レンタル配信

バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。

▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV

https://youtu.be/WgCglA2Twnw

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/

▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X

@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）

【オールデジモンとは】

人気デジモンが集結した新プロジェクト！第一弾はアグモン、ゲッコーモン、アイギオモン、ティラノモン、パタモン、ブイモン、テリアモン、ムゲンドラモン、インプモン、ルガモンをクールな「アメコミテイスト」で集結！今後も様々なシリーズのデジモンを、多用なジャンルのイラストでお届けしていきます！

・関連サイト

■デジモンアニメポータル

〈公式サイト〉https://digimon-anime.com/

〈公式X〉 https://x.com/Digimon_Anime

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@digimon_anime

■デジモン公式ポータルサイト「デジモンウェブ」

〈公式サイト〉https://digimon.net/

〈公式X〉https://x.com/digimonweb_net

■公式YouTubeチャンネル「デジモン公式チャンネル」

https://www.youtube.com/@DIGIMONofficialJP

東京サマーランド 営業概要（2026年4月25日～6月29日）

■営業時間

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/108_1_ce4961a40d191b485cb221ddc465cc23.jpg?v=202604171151 ]

■休園日

火～金

※4/25～5/6は休まず営業いたします。

■料金

1Dayパス料金表

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55489/table/108_2_fd4017ab82abea13594f26a1eaf26e59.jpg?v=202604171151 ]

●ご入園には、「1Dayパス（来園日指定）」が必要です。事前に電子チケットをご購入いただくか、お近くのコンビニエンスストアでお買い求めください。

●チケットは、一週間前の午前０時より電子チケット販売サイト、またはコンビニエンスストアで販売いたします。詳しくは公式 HP でご確認ください。（https://www.summerland.co.jp/price/）

●混雑緩和のため、販売枚数の上限を設けております。あらかじめご了承ください。

●園内チケット売場での販売（当日券販売）はございません。

●掲載内容は変更の場合があるため、ご来園前に最新情報を公式HP(https://www.summerland.co.jp/)にてご確認ください。

■駐車料金

◇乗用車1台 平日1,500円 土日祝2,000円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合 JR・京王八王子駅より路線バス約35分

JR五日市線秋川駅より路線バス約10分

◇お車をご利用の場合 中央道八王子IC（都心方面からは第2出口）より約8km

圏央道あきる野ICより約0.5km

■公式SNS

〈公式Instagram〉https://www.instagram.com/tokyosummerland

〈公式X〉https://x.com/TokyoSummerland

〈公式TikTok〉https://www.tiktok.com/@tokyosummerland

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社東京サマーランド 営業推進部 企画宣伝課

井ノ山：y-inoyama@summerland.co.jp

古 谷：k-noji@summerland.co.jp