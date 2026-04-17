【CIBONE】アイウェアブランドkearnyのPOP UPをCIBONEとCIBONECASEにて開催

株式会社ウェルカムkonide-4 \49,500（税込）

4月25日（土）～５月10日（日）ではCIBONE（表参道）、5月16日（土）～5月31日（日）ではCIBONE CASE(銀座)の2回にわたりアイウェアブランド「kearny（カーニー）」のPOP UPを開催いたします。



2013年に熊谷富士喜(くまがいふじき)氏によってスタートした「kearny」。ブランド名の由来は、デザイナーである熊谷氏がかつて古着バイヤーをしていた時代に行き来していたアメリカ・サンフランシスコにあるカーニー通りに由来し、その名には“歴史と文化の交差”という意味が込められています。

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ブランド創業時から一貫してセルロイドのアイウエアを展開し続けている「kearny」。そこにはかつて主流でありながら量産化の波の中で衰退しつつあるセルロイド素材と、その加工技術を継承したいという熊谷氏の想いが込められています。

可燃性で扱いが難しく、現在では限られた職人しか扱えない素材であるセルロイド。一方で非常に硬く弾力性があるため傷がつきにくく、歪みや型崩れが起こりにくいという利点もあります。また、職人の手作業による丁寧な削り出しと磨きを経て作られたフレームは肌に吸い付くような滑らかなかけ心地のため、長時間つけていてもストレスを感じにくく、使い込むほどに愛着が増していくという魅力も兼ね揃えています。

ブランドのアイコンとも言えるセルロイドのアイウエアですが、2023年からはチタンやアセテートといった新しい素材も取り入れた「acekearny」もスタートし、アイテムラインアップの幅を広げています。

「konide」の新作に加えアーカイブアイテムも

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4月25日（土）から5月31日（日）の間2回に分けて行われる今回のPOP UPでは、全8シリーズからなる「konide(コニーデ)」コレクションがCIBONE（表参道）とCIBONE CASE（銀座）に並びます。

セルロイドで制作された「konide1～3」と、アセテートやチタンなど異素材を用いた「konide4～8)」がラインアップし、2026春夏新作コレクションに加え、同コレクションのアーカイブアイテムも登場いたします。また、CIBONE CASE（銀座）では、2026秋冬新作の受注会をメインに店頭展開いたします。

（※CIBONEにて先に販売いたしますため、CIBONE CASEでのコレクション展示数には限りがございます。2026秋冬新作の受注会はCIBONE CASEのみとなります。）

円錐形の成層火山（コニーデ火山）から着想を得たという「konide」のコレクションは、代表的な成層火山である富士山や赤城山をモチーフに、長い年月をかけて形成される自然の造形美をデザインへと落とし込んでいます。2026年の春夏新作では主にアセテートやチタン、メタル素材などを使用。赤城山のなだらかなシルエットをイメージして、レンズシェイプに成層火山の有機的な美しいラインとして落とし込み、ヨロイ部分の山のシルエットが特徴的です。制作は鯖江の伝統を受け継ぐメガネ職人・丹羽雅彦氏が担当。熊谷氏のデザインと丹羽氏の職人技術が光る究極のアイウエアです。

4月25日（土）と26日（日）はkearnyのスタッフが、そして会期初日となる25日（土）はデザイナーの熊谷氏もCIBONEに在廊いたします。

新作のみならず過去のアーカイブ型番も一堂に揃い、ブランドの世界観を存分にお楽しみいただける機会となりますので、ぜひ足をお運びください。

kearny POP UP

＜CIBONE＞

会期：4月25日（土）～５月10日（日）

時間：11:00～20:00

場所：CIBONE（東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F）

東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線 表参道駅A1出口より徒歩4分

東京メトロ千代田線/副都心線 明治神宮前＜原宿＞駅4番出口徒歩3分

デザイナー在廊日：4月25日（土）

kearnyのスタッフ在廊日：4月25日（土）・26日（日）

＜CIBONE CASE＞

会期：5月16日（土）～5月31日（日）

時間：10:30～20:30

場所：CIBONE CASE（銀座）

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F

東京メトロ銀座線/丸の内線/日比谷線 銀座駅A3出口より徒歩2分

（直結の地下連絡通路あり）

kearny HP：https://www.kearny.jp/

About CIBONE

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00 - 20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）



CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30 - 20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）



CIBONE Brooklyn (NY)

ADDRESS 50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

OPEN 11am - 8pm

WEB SITE

http://www.cibone-us.com/



CIBONE ONLINE STORE

https://www.cibone.com/new.html