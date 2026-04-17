『勝利の女神：NIKKE』3.5周年記念生放送が明日開催！周年アップデート情報満載のプログラムと豪華ゲストによる記念特番をお見逃しなく

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、3.5周年記念特別生放送「希望の星が再び輝く刻」の最終予告情報を公開したことをお知らせいたします。

いよいよ配信を目前に控えた本生放送に向けて、最新ビジュアルや番組内容の一部が公開され、期待が高まっています。

■最新予告ビジュアルを公開

4月18日(土)の配信まで残り1日！「3.5周年記念生放送：希望の星が再び輝く刻」の最新予告ビジュアルを公開いたしました。

今回の生放送には、伊織もえさん、田中理恵さん、徳井青空さん、Foyさんといった超豪華ゲスト陣の出演が決定いたしました！クイズや10連ガチャ、ミニゲーム対決など、指揮官の皆様と楽しめる参加型企画を多数ご用意。さらに、サプライズゲストとしてLacoさんの登壇が決定！NIKKEの物語を彩る名曲の数々を、魂を揺さぶる生歌で披露していただきます。

また、番組内ではiPhoneや1/4スケールフィギュア、記念グッズセットが当たる「生放送限定プレゼントキャンペーン」も実施。3.5周年の幕開けを飾る特別な一夜をお見逃しなく！

あわせて、番組内で展開される企画内容を紹介するプログラム表も公開。放送当日に向けた見どころがひと目で分かる内容となっており、指揮官の皆さまにとって見逃せない情報が詰め込まれています。

■スペシャル予告映像も公開中

本生放送に先駆け、特別な予告映像も公開中です。映像では、これから発表される内容への期待を高める演出が随所に盛り込まれており、3.5周年という節目にふさわしいスケール感を感じさせる内容となっています。

▼予告映像はこちら

・YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NurYxGvh2iU

・X

https://x.com/NIKKE_japan/status/2044357161300697376

■3.5周年記念特別生放送 配信情報

【番組名】

「希望の星が再び輝く刻」

【配信日時】

2026年4月18日（土）

第1部：16:30開演

第2部：19:00開演

※18:30～19:00はカウントダウンをお届けします。

【配信プラットフォーム】

YouTube Live／Mirrativ／公式TikTok／公式X（旧Twitter）同時配信予定

▼視聴予約はこちら

・YouTube

https://www.youtube.com/live/Pz8Jbk2ZtyY

・X

https://x.com/i/broadcasts/1DGleEMvdMjJL

本放送は2部構成でお届けするスペシャルプログラムとなっており、最新情報の公開や多彩な企画を予定しています。ぜひリアルタイムでご視聴ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。