『Fall Guys』『Gang Beasts』元開発陣が放つ“友情崩壊”パーティーゲーム『Task Time』がアーリーアクセスにてサプライズ配信開始！48時間限定の無料プレイも。

Wired Productions Ltd.

イギリス・ワトフォード - 2026年4月17日： 受賞歴を持つパブリッシャーWired ProductionsとインディーデベロッパーReadGravesは、配信イベント「Galaxies Showcase」におけるサプライズ発表にあわせて、『Task Time』の配信を開始しました。本作は『風雲！たけし城』のような、競技形式のテレビのバラエティ番組にも影響を受けたパーティーゲームで、2026年4月17日午前4時（日本時間）より、SteamにてPC向けに配信中です。さらにイベント中のサプライズ配信を記念し、期間限定キャンペーンとして最初の48時間は無料でプレイできます。

『Task Time』は、友情が壊れ、ライバル関係が生まれ、毎試合が大混乱になるように設計されたパーティーゲームです。最大8人のプレイヤーが、カオスな展開が続く全6ラウンドの対戦に挑みます。協力関係が生まれたかと思えば裏切りが起き、最後に勝利を手にできるのはただ1人の「Taskling（タスクリング）」だけです。

『Task Time』は 「思いきり暴れてタスクに挑め！」というポリシーのもと、スピーディーでカオスな対戦が楽しめるパーティーゲームです。勝つためなら手段を選ばない、激しく盛り上がる競争が展開されます。なお無料期間終了後は、期間限定のローンチ38％割引により、545円で購入できます。

アーリーアクセス版ローンチトレーラーはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=07ZLklTBnpU ]



『Task Time』はアーリーアクセス開始にあわせて『PEAK』とのクロスオーバーを展開し、人気キャラクター「Bing Bong」のコスメティックアイテムをアンロックできます。カオスなプレイを、お気に入りの姿で楽しみましょう。

『Task Time』では、最大8人のプレイヤーが物理演算によって展開される予測不能なチャレンジに次々と挑みます。このゲームでは、自分が勝つことだけがすべてではありません。真の狙いは...他のプレイヤー全員を勝たせないこと。相手を足場から突き落としたり、進行を妨害したり、大混乱を引き起こしたりと、簡単なタスクでさえ数秒で失敗に変えてしまうことができます。

『Task Time』は、『Fall Guys』や『Gang Beasts』といった人気パーティーゲームの開発に関わったメンバーの一部によって制作されたタイトルで、これまでのゲーム性をさらに進化させています。より速く、より意地悪で、より不公平に。数十万通りに及ぶタスクの組み合わせにより、同じプレイ展開は二度と起こりません。さっきまで主導権を握っていたかと思えば、次の瞬間にはすべてが崩れてしまう。そんな目まぐるしい展開に目が離せません。

「私たちは従来どおりの発表にはしたくありませんでした」とWired Productionsの共同創業者兼マネージングディレクターのLeo Zullo氏は語ります。「『Task Time』はサプライズや混乱、そしてとことん大騒ぎする楽しさを軸にしたゲームです。だからこそ、その世界観に合わせた形でリリースするのが自然だと考えました。イベント中に突然配信を開始し、48時間無料で遊べるようにすることで、プレイヤーがすぐに参加して友人を誘い、その場で友情が壊れるような体験を楽しむきっかけになるはずです。」

「多少の荒っぽさや予測不能な挙動も含めて楽しんでほしいと思っています。というのも、それを完全に無くすことはあえて目指していないからです。プレイヤー自身がその雰囲気に歩み寄って遊んでもらうことで、このゲームはいちばん面白くなるはずです」とReadGravesの創設者Sam Read-Graves氏は語っています。

無料期間中にプレイした方は、ゲーム内コンテンツをアンロックできるほか、プロモーション期間終了後に製品版を購入した場合も、それまでの進行状況をそのまま引き継ぐことができます。

『Task Time』は現在、Steam(https://store.steampowered.com/app/2182680/)にてPC向けに配信中です。

主な特徴- 最大8人で楽しめるマルチプレイ対戦：スキルだけでなく妨害も勝敗を左右する、タスク形式のミニゲームが次々と展開されます。- 数十万通りに及ぶタスクの組み合わせ：常に予想外の展開が起こり、状況が次々と変化し、試合はわずか数秒で大混乱に発展します。- 人気パーティーゲームの開発に関わったメンバーが参加：『Fall Guys』『Gang Beasts』の制作に携わったスタッフの一部が本作を手がけています。- Steamで48時間無料プレイ可能：今すぐ無料で参加すれば、あとで誰と口をききたくなくなるか分かります。- 『PEAK』との限定クロスオーバーアイテム：人気サバイバルゲームに着想を得たコスメティックアイテムアイテムをアンロックできます。- Twitch連携機能に対応：視聴者は見るだけでなくゲームに干渉し、混乱を引き起こして試合をライブならではの予測不能な展開に変えます。

報道関係者向けお問い合わせ先：

日本PRコンタクト

株式会社ごぜんゲームズ 芳賀友絵

tomoe.haga@gozengames.com

パブリッシャー メディア担当

Anastasia Denisova - press@wiredproductions.com

プレスキット：https://media.wiredproductions.com/games/task-time (https://media.wiredproductions.com/games/task-time)

Wired Productionsについて

Wired Productionsは、優れたストーリーテラーやインディー開発者による厳選された多彩なゲームを世界に届けるインディーパブリッシャーです。Hotel Architect、Task Time、KARMA: The Dark World、Bulwark: Falconeer Chronicles、Martha Is Deadなど、受賞歴を持つタイトルを展開しています。さらに今後の発表予定タイトルとして、When Sirens Fall SilentおよびBrokenLore: DON’T LIEが控えています。またWiredは、オリジナルゲームサウンドトラックやリズム体験に特化した自社音楽レーベルBlack Razor Recordsも展開しており、DIG VRやArcade Paradiseといったタイトルを手がけています。

YouTube、Discord、Xでは@WiredP、GoogleではWired Productionsと検索してください。

@WiredP(https://x.com/WiredP), YouTube(https://www.youtube.com/@WiredP), Discord(https://discord.com/invite/wiredp), BlueSky(https://bsky.app/profile/wiredproductions.com)

ReadGravesについて

ReadGravesはイギリスを拠点とするインディーゲームスタジオで、大胆で革新的、そしてユーモアのあるゲーム作りに取り組んでいます。Samuel Read-Gravesによって設立された同スタジオは、鋭い風刺を効かせたシングルプレイヤー向けパーティーゲームTrolley Problem, Inc.で知られており、同作はTwitchでも人気を集めました。ReadGravesのチームにはGang BeastsやFall Guysといったヒット作に携わった開発者も在籍しており、業界で培った豊富な経験を活かした開発を行っています。スタジオは、オンラインでも現実の場でも、笑いや議論、そして人と人とのつながりを生み出すような、遊び心にあふれた体験作りに力を注いでいます。