兵庫県内の食品産業の成長支援に向けて、デイブレイクとみなと銀行が業務提携を締結

デイブレイク株式会社

特殊冷凍ソリューション事業を展開するデイブレイク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：木下昌之）は、株式会社みなと銀行（本店：兵庫県神戸市、代表取締役社長 持丸 秀樹）と、兵庫県内の食品産業の活性化および持続可能な発展を目的とした業務提携を締結したことをお知らせします。本提携により、両社はそれぞれの強みを活かし、地域の食品関連事業者に対する包括的な支援体制を構築してまいります。

業務提携の背景

みなと銀行の主要な営業基盤である兵庫県は、古くから海外貿易の拠点として発展し、洋食・洋菓子・パンなどの多様な食文化が根付く地域です。また、神戸牛をはじめとする高品質な食材や地域特産品にも恵まれ、日本有数の食文化を誇ります。一方で、食品業界においては、人手不足の深刻化や品質維持、流通の効率化といった課題が顕在化しています。

こうした背景を踏まえ、本提携では、デイブレイクが提供する特殊冷凍技術を活用し、食品の品質を維持したまま流通できる体制を整備。地域産品の付加価値向上と販路拡大を支援してまいります。さらに、冷凍技術の導入により、飲食店や食品製造事業者の生産性向上や品質の安定化、人手不足の解消にも寄与することを目指します。

業務提携の主な取り組み内容

この度の業務提携により、両社の強みを活かし、兵庫県内の食品関連事業者に向けて、以下の取り組みを推進していく計画です。

1．認知拡大の取り組み

地域の食品関連事業者を対象に、特殊冷凍技術の認知獲得や普及促進を目的としたセミナーや勉強会を共同で開催します。

2．導入支援の取り組み

みなと銀行による補助金申請支援やリース会社の紹介を通じて、特殊冷凍機の円滑な導入をサポートします。

3．活用支援の取り組み

導入後の活用支援として、事業者間のビジネスマッチングや、ふるさと納税返礼品・県外流通商品の開発支援などを実施し、販路拡大につなげます。

本業務提携を通じて、両社は地域事業者への支援の幅をさらに広げ、兵庫県の食品産業の活性化と持続可能な発展に貢献するとともに、豊かな食文化を全国へ届けてまいります。

兵庫県内の「アートロックフリーザー」導入事例

・株式会社浜の家（所在地：兵庫県尼崎市、事業内容：弁当、惣菜、給食製造業）

1日3万食の弁当を製造する株式会社浜の家は、新規事業開拓を目的にアートロックフリーザーを4台導入。冷凍弁当の計画生産に加え、高齢者施設向けチルド惣菜の冷却工程にも活用し、効率的なオペレーションを実現しています。既存の大量調達・製造基盤を活かしながら、冷凍ピザや透析食、寿司など新たな商品開発にも挑戦。冷凍技術を軸に、販路拡大と新規事業創出を加速させています。

（参考記事：独自の流通網×冷凍技術─1日3万食の弁当製造現場から生まれる、浜の家の挑戦(https://d-break.co.jp/news/case-250903hamanoya/)）

・有限会社アール.アンド.ビー守破離（所在地：兵庫県神戸市、事業内容：飲食店経営）

神戸で多業態の飲食店を展開する有限会社アール・アンド・ビー守破離は、セントラルキッチンの機能強化を目的にアートロックフリーザーを導入。凍結時間の短縮とドリップの少ない高品質な冷凍により、肉の在庫管理や店舗供給の効率化を実現しました。揚げ物の下処理済み冷凍などにより店舗オペレーションを簡略化し、省スペース・少人数での運営を可能に。製造量は従来の約2倍に向上し、個別対応や新メニュー開発も加速。人手不足下でも安定したサービス提供を支える基盤となっています。

（参考記事：少人数・省スペースでサービスを最大化。冷凍とセントラルキッチンが支える飲食業の効率経営(https://d-break.co.jp/news/case-250819randbsyuhari/)）

デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」について

「アートロックフリーザー」は、デイブレイクの食材研究データを踏襲し、独自に開発した特殊冷凍機です。2021年10月の発売以降、導入先は約700社を越え、多くの食品事業者に支持されています。一般的な冷凍の場合、細胞内の水分が氷に変わるときに細胞が損傷。特殊冷凍は、急速かつ均一に凍結することで氷結晶が小さく生成され、細胞の損傷を減らし、うまみ成分の流出を防ぎます。さらに、冷風の循環に技術が加わり、食品に与えるダメージを低減。素材本来の風味や食感を保ち、調理済みの食品も、できたての味を再現します。「アートロックフリーザー」は、これまで難しいとされていた食品の冷凍を可能にするとともに、従来を上回る高品質な冷凍食品を生み出しています。

デイブレイク株式会社について

「作り手から食べ手までのより良い未来を創造する」をミッションとして掲げ、特殊冷凍機に特化した国内唯一の専門会社として2013年創業。食品事業者への特殊冷凍機の販売および導入支援、特殊冷凍食材「アートロックフード」の流通事業など、特殊冷凍テクノロジーを活用したソリューション事業を展開。デイブレイクは、これからも特殊冷凍のパイオニアとして、食品流通のあらゆる課題を解決する事業を展開・推進してまいります。

https://www.d-break.co.jp/