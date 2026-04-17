東京・府中に開かれた佇まいの新店舗が誕生。『眼鏡市場 府中若松店』4月24日（金）オープン

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、東京都府中市に『眼鏡市場 府中若松店』を、2026年4月24日（金）にオープンします。

同店は、多くの自動車が行き交う甲州街道沿いに、ロードサイド店舗として新たに誕生します。眼鏡市場は、府中駅直結の商業施設「ミッテン府中」にも出店しており、府中市内で2店舗体制とすることで、お客様が日常の中で気軽に立ち寄り、相談しやすい環境を目指しています。

『眼鏡市場 府中若松店』の特長

グレー基調のモダンな外観と、幹線道路からも店内の様子が伝わる開放的な窓面を採用し、若年層をはじめ幅広い世代のお客様が立ち寄りたくなる設計としました。日中は柔らかな自然光が差し込み、カフェのような親しみやすい雰囲気の中、ゆったりとくつろげる空間となっています。日没後はライトアップにより、高い視認性を確保しつつ、洗練された印象を演出することで、時間帯を問わず安心して足を運んでいただけます。

店内の展示スペースは、通路にゆとりを持たせたレイアウトを採用し、スムーズに回遊できる設計としました。背の高い壁面什器を設けることで、豊富なラインアップを一目で見渡せ、気になるメガネを比較しながら選べるようになっています。また、広く確保した窓面から外の景色を眺められるため、サングラス装用時の見え方や眩しさも、実際の使用シーンに近い状態で確認いただけます。落ち着いた心地よい空間の中で、お気に入りの一本を納得いくまで選べる環境を整えました。

13日間限定の特別イベントを開催

１.選べる眼鏡市場オリジナルグッズ

期間中、5,000円（税込）以上ご購入いただくと、お好きな眼鏡市場オリジナルグッズをお選びいただけます。

期間：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）

対象：5,000円（税込）以上ご購入されたお客様

景品：メガネメンテナンスキット、メガネスタンド、くっつくメガネ拭き

※ 合計400名様にプレゼント

※ お一人様につき、いずれか1点のみ

２.いっしょ割

期間中、メガネ・サングラスを2本以上一緒にご購入いただくと、購入本数に応じた特典が受けられます。

期間：2026年4月24日（金）～ 5月6日（水）

対象：メガネ・サングラスを2本以上ご購入されたお客様

特典：2本ご購入で合計1,000円OFF

3本ご購入で合計2,000円OFF

※ 4本以上ご購入の場合も、購入本数に応じた特典が受けられます

店舗概要

店舗名 眼鏡市場 府中若松店

営業時間 10:30～19:30

取扱商品 メガネ、サングラス、コンタクトレンズ、補聴器

所在地 〒183-0005 東京都府中市若松町2丁目37-1

電話番号 042-336-0318

駐車場 あり

アクセス お車の場合：中央自動車道「府中スマートIC」より車で約10分

公共交通機関の場合：京王電鉄「多磨霊園駅」より徒歩約8分

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤 昌宏

設立年月 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です