キリフダが開発支援するスクエニの周遊型謎解きゲーム「Catrip」の第二弾が4月17日にリリース

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社: 東京都中央区 代表取締役社長: 赤川英之）は、弊社で開発支援を行う株式会社スクウェア・エニックス（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司）の観光周遊型イマーシブミステリーウォーク『Catrip横浜みなとみらい～港の嘘と記憶の錨～』が、2026年4月17日（金）より提供開始となることをお知らせいたします。本作は、参加者が「謎解きキット」とスマートフォンアプリ「LINE」を用いて、横浜みなとみらいエリアを実際に歩きながら物語を体験する周遊型の謎解きゲームです。キリフダは、本作の体験を支えるシステム開発を支援しています。

コンテンツの概要

『Catrip横浜みなとみらい～港の嘘と記憶の錨～』は、“猫（Cat）と旅（Trip）する”をテーマに、現実の街を歩きながら物語を楽しむ観光周遊型イマーシブミステリーウォーク「Catrip」シリーズの第二弾です。今回の舞台は、開港から150年以上の歴史を持つ横浜で、参加者は街に暮らす猫の神様「ミナト」との出会いから物語をスタートします。

参加者は「謎解きキット」とスマートフォンアプリ「LINE」を使い、実際の街を歩きながら物語を進めていきます。特徴的な仕掛けとして、謎解きキットに含まれる「アナログARシート」を指定の風景にかざすことで、見知った風景が別の風景に様変わりし、物語に隠された真実が浮かび上がる体験が用意されています。

企画制作は、数々の謎解きイベントを手掛ける「NAZO×NAZO 劇団」（株式会社ハレガケ）が担当しています。さらに、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）バックアップのもと横浜みなとみらい地域と連携し、物語の進行に合わせて実際の飲食店で使える「JRE WALLET」と連携したクーポンが手に入るなど、街歩きを楽しむ仕組みが案内されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100604/table/86_1_fcea5b85844cb851cfc6d8be5c7437be.jpg?v=202604171151 ]

キリフダのサポート内容

キリフダは、前作に続き、参加者が街歩きと物語体験をスムーズに楽しめるよう、体験を支えるシステム開発を支援しています。具体的には、LINEを用いた体験進行に合わせた機能の実装と動作確認を行い、運用を見据えた安定性の確保を重視して取り組みました。

【関連プレスリリース】

キリフダ、スクウェア・エニックスの《猫×旅×謎解き》の新感覚コンテンツ『Catrip』のシステムを開発(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000100604.html)

会社概要

キリフダ株式会社は、創造性と価値が循環する基盤づくりを目指し、Web3及びブロックチェーン技術を企業が取り組みやすい形で提供するとともに、その導入や活用に必要な技術支援を行うコンサルティング企業です。

会社名：キリフダ株式会社

代表者：赤川英之

設立：2022年3月14日

事業内容：ブロックチェーン事業、NFT事業

資本金：1501万円（資本準備金を含む）

所在地：〒1040061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

【本件に関するお問い合わせ先】

キリフダ株式会社 広報担当

メール：contact@kirifuda.io

電話：03-4400-6726