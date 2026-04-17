【鳥羽商船高専】COMPASS 5.0関係者が鳥羽商船高専を視察

独立行政法人国立高等専門学校機構鳥羽商船高等専門学校の視察に訪れた参加者

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：三村 治夫、以下「鳥羽商船高専」）は、令和8年3月30日（月）、COMPASS 5.0（次世代基盤技術教育のカリキュラム化）関係者12名による視察を受け入れました。

COMPASS 5.0は、独立行政法人国立高等専門学校機構が推進する「Society 5.0（※１）型未来技術人財」育成事業の一環であり、社会や産業の変化に対応し、課題解決に主体的に取り組む人材の育成を目的としたプロジェクトです（※2）。

船舶運航支援センターの機能を説明する商船学科の山田智貴教授（左）と参加者

今回、鳥羽商船高専を訪れたのは、COMPASS 5.0の再生可能エネルギー分野（※3）の関係者で、洋上風力人材の育成を目的とした「洋上風力人材育成推進協議会（ECOWIND）」と教育機関が連携して人材育成を行っています。鳥羽商船高専は協力校として参画しており、教育連携の可能性を探るため今回の視察が実施されました。

当日、参加者は鳥羽商船高専の説明を受けた後、船舶運航支援室、荒天航泊実験施設および練習船「鳥羽丸」を見学しました。古山校長（※視察当時）は「鳥羽商船高専には本プロジェクトに活用できる教育資源が多くあります。この視察が企業と学生をつなぐ契機となれば幸いです」と挨拶しました。参加者からは「設備が充実しており興味深い」、「鳥羽丸は次世代人材の育成を意識した設計で印象的だった」といった声が聞かれました。

荒天航泊実験施設において、模型船を使った授業科目について説明する鎌田商船学科長

鳥羽商船高専は、今後も関係機関との連携を深め、教育の充実を図ってまいります。

練習船鳥羽丸の船橋を見学する様子練習船鳥羽丸の機関制御室を見学する様子

※１

Society 5.0について

https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

(https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/)

※２

「Society 5.0型未来技術人財」育成事業について

https://www.kosen-k.go.jp/nationwide/gear5-0-compass5-0



※３

COMPASS 5.0再生可能エネルギー分野について

https://www.hakodate-ct.ac.jp/k-rew/

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：三村 治夫

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関