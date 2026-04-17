TESSグループ、東洋製罐株式会社様 大阪工場向けにオンサイトPPAによる再生可能エネルギー電気の供給を開始

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹、以下「当社」）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏、以下「テス・エンジニアリング」）が、包装容器の製造・販売等を行う東洋製罐株式会社（本社：東京都品川区、取締役社長：武部 安光、以下「東洋製罐」）の大阪工場向けに、隣接する東洋メビウス株式会社（以下「東洋メビウス」）の大阪支店に設置した自家消費型太陽光発電システムを活用し、オンサイトPPAモデル※１による再生可能エネルギー電気の供給（以下「本事業」）を2026年３月より開始いたしましたのでお知らせいたします。

太陽光発電システムを設置した東洋メビウス 大阪支店

■本事業の概要

本事業は、テス・エンジニアリングが、東洋メビウス 大阪支店の屋根上に自家消費型太陽光発電システムを設置し、オンサイトPPAモデルとして所有・維持管理を行い、同支店に隣接する東洋製罐 大阪工場に再生可能エネルギー電気の供給を行うものであります。発電容量は約537kW、年間想定発電量は約66万kWhとなり、発電した電気の全量を同工場に供給いたします。これにより、CO2排出削減量は年間約276t-CO2※2となる見込みです。

また、本事業では、太陽光発電システムに蓄電池（容量15kWh×２台）を併設しており、系統停電等の非常時でも非常用コンセントを通じた電力供給により、スマートフォンの充電をはじめとする電力確保が可能です。これにより、需要家の再生可能エネルギーの電気の利用に際して、太陽光発電システム導入に関わる初期投資が不要であるほか、需要家の脱炭素ニーズとBCP対策の両方に貢献できる事業となっております。

■今後の展望

当社グループは、「再生可能エネルギーの主力電源化」「省エネルギーの徹底」及び「エネルギーのスマート化」の３つの領域で事業を展開しながら、総合的なエネルギーソリューションの提供を行っております。

今後も、顧客企業のエネルギーに関する多種多様なニーズにお応えする様々なソリューションの提供を通じて「脱炭素のリーディングカンパニー」を目指してまいります。

〈本事業の概要〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/144_1_d372e0844b318d3105405dc713ce9955.jpg?v=202604171151 ]【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/144_2_828642afa9d1aff50256330775d3683b.jpg?v=202604171151 ]

※１ オンサイトPPAモデル：

当社グループが発電事業者として、自家消費型太陽光発電所等の所有・維持管理等を行い、

当該発電所等から発電された電力を需要家に供給する契約方式のことであります。

※２ 電気事業者別排出係数代替値0.000416t-CO2/kWhで算出

参考：環境省ホームページ「電気事業者別排出係数一覧（令和８年提出用）」

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。