味の素グループ、「アミノサイエンス」を通じてミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会の日本代表選手団を本気でサポート　～味の素グループ初！国内冷凍食品約200食を海外輸送・選手提供～

味の素株式会社

味の素グループは、日本オリンピック委員会(JOC)とともに、日本代表選手およびその候補選手を対象とした「アミノ酸のはたらき」によるコンディショニングサポート活動「ビクトリープロジェクト(R) (以下 VP)」を、2003年よりスタートいたしました。オリンピック選手のサポートから始まった本プロジェクトですが、現在では日本パラリンピック委員会(JPC)のオフィシャルパートナーとしてパラリンピック選手へのサポートも実施しています。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会期間中は、JPCと連携し、栄養支援をメインとした拠点「いつでも、ふぅ。広場」を設置し、日本代表選手団のからだとこころのトータルコンディショニングサポートを実施しました。一人ひとりの挑戦を後押ししてきた本取組みの活動の様子をご紹介します。

■選手・スタッフみんながリラックスできる「いつでも、ふぅ。広場」

日本代表選手団のからだとこころのコンディショニング維持・向上のために、「ビクトリープロジェクト(R)」メンバーが常駐。パラリンピアンにとって凍結や積雪でいつも以上に移動が難しい状況となることが想定されるなか、通いやすい立地で、おいしさと栄養を両立した冷凍弁当「あえて、(R)」を約200食提供しました。加えて、味の素(株)のグループ会社である味の素冷凍食品株式会社の「おべんとPON(R)」シリーズも日替わりで提供し、日々の食事を楽しんでいただく工夫も。また、味の素AGF株式会社協力のもと、現地の硬水でもおいしく飲める珈琲豆を選定し、当社の「SIIDA(R)」を使用しただし湯と共に毎日提供。選手たちが気軽に立ち寄って「いつでも、ふぅ。」とリラックスし、新たな活力をチャージできる空間として活用いただきました。選手やスタッフのみなさんからは、「1食和食におきかえられるのはとても大きい」「だし湯で落ち着いた」など嬉しいコメントもいただきました。

■ 味の素グループ初！国内冷凍食品約200食を海外輸送・選手提供

大会期間中、選手へ提供するために冷凍弁当「あえて、(R)」を日本国内からイタリアへ輸送しました。オリンピック競技大会を含め「ビクトリープロジェクト(R)」としても、国内で製造した冷凍食品を海外へ直接持ち込むのは今回が初めての試みとなります。国内倉庫から冷凍トラックで空港への搬入、航空機への積み込み、現地到着後の荷下ろし、冷凍トラックでの再輸送、そしてサポートブースの冷凍庫への収納に至るまで、すべての工程でマイナス18℃を維持する“コールドチェーン”を一から構築する必要があり、この過程には、国ごとの規制や通関手続き、輸送中の温度管理体制の整備など、多くの課題が伴いました。選手村の食堂に和食やアジアンフードがない中、食べ慣れた日本の味で、野菜もお米も食べられ、栄養バランスも良い「あえて、(R)」は選手の間で大変重宝されました。

▼コールドチェーン構築プロセス

・2025年7月 「あえて、(R)」のパラアスリートサポート着想・理論構築開始

・2025年9月 発砲スチロール＋2kgのドライアイスで24時間の冷凍保存テスト実施

・2025年10月 コールドチェーン構築検討開始

・2026年1月 発砲スチロール梱包テスト実施

・2026年2月 現地冷凍車、保存用冷凍庫確保

・2026年2月末 現地輸送に成功

■ 選手に大好評！冷凍弁当「あえて、(R)」について

▲味の素グループサポートメンバー

「あえて、(R)」は、大麦入りまぜご飯とおかずの冷凍弁当で、豊富なラインナップが人気の商品です。味の素グループ独自の栄養評価システム「ANPS(味の素グループ栄養プロファイリングシステム)」と「おいしさ設計技術」を用いて開発されており、おいしさと栄養を両立した製品です。食堂への移動が困難なときや、食べ慣れた日本食が恋しくなったときに、レンジ調理で簡単に栄養を補給することができます。アスリートのコンディション維持に貢献しました。

■ 参考資料(URL)

▲一番人気のギョーザ、枝豆と干しえびのまぜご飯

▼ミラノコルティナ2026パラリンピック冬季競技大会特設サイト

いつでも、ふう。広場｜ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピック競技大会TEAM JAPANサポート｜味の素株式会社(https://www.ajinomoto.co.jp/sports/milano_cortina2026/hiroba/)

▼オウンドメディア「ストーリー」

冷凍食品で本気のサポート！味の素社が挑戦する新たなパラアスリート支援のかたち #MAJINOMOTO | ストーリー | 味の素グループ(https://story.ajinomoto.co.jp/report/206.html)

▼当社のDE&I活動について

日本：DE&Iを体現するパラアスリート支援 | サステナビリティ | 味の素株式会社(https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/sustainability/society/18/)

＜味の素(株)はミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会日本代表選手団オフィシャルパートナーです。＞