Relance、「TechLead Conference 2026」にSilverスポンサーとして協賛およびブース出展
※主催：Eight（Sansan株式会社）
株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年4月22日（水）にSansan株式会社が主催するイベント「TechLead Conference 2026」にエンジニアリング領域の組織課題を解決するHRパートナー「Relance（リランス）」がSilverスポンサーとして協賛およびブース出展が決定したことをお知らせします。
サービスサイト：https://relance.jp
TechLead Conference 2026は、技術的な意思決定に関わるエンジニア、チームやプロダクトの“作り方”に関わるエンジニアが、本音で語り合い、自分の進むべき道を決めるための、リアル開催のテックカンファレンスです。「AIによって変わる"技術の設計力"」と「AI時代の"組織とマネジメント"」をテーマにセッションも開催されます。
Relanceのブースではフリーランスエンジニアの人材紹介やAI人材・ハイスキルのSREなどの正社員紹介、フリーランスエンジニアに特化したマッチングプラットフォーム、エンジニアの採用戦略からCX設計までのHR支援サービスなど、エンジニアリング領域に関わるサービスについてご案内いたします。
■ 出展概要
- イベント名称：TechLead Conference 2026
- 開催日時：2026年4月22日(水)
- 会場：KABUTO ONE 4F
- 主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」
- 特別協力：株式会社ビープラウド「connpass」
- 参加費：無料（事前登録制）
■Relance（リランス）について
Relanceは、テックカンパニーであるスリーシェイクが、エンジニア目線で分析された最適な案件をフリーランスエンジニアへ提供する人材紹介サービスです。
ミスマッチを防ぐことはもちろん、高額報酬や独自案件、長期契約・モダン技術を用いる案件等、フリーランスエンジニアにとって魅力的な案件を多数保有しています。
サービスサイト： https://relance.jp
【株式会社スリーシェイク】
スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS/Google Cloud/Kubernetesに精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。
会社名 ：株式会社スリーシェイク
代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真
所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階
事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（https://sreake.com/）
セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（https://www.securify.jp/）
クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（https://reckoner.io/）
エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営（https://relance.jp/）
会社HP ：https://3-shake.com/