Relance、「TechLead Conference 2026」にSilverスポンサーとして協賛およびブース出展

株式会社スリーシェイク※主催：Eight（Sansan株式会社）

株式会社スリーシェイク（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田 拓真、以下スリーシェイク）は、2026年4月22日（水）にSansan株式会社が主催するイベント「TechLead Conference 2026」にエンジニアリング領域の組織課題を解決するHRパートナー「Relance（リランス）」がSilverスポンサーとして協賛およびブース出展が決定したことをお知らせします。

サービスサイト：https://relance.jp

TechLead Conference 2026は、技術的な意思決定に関わるエンジニア、チームやプロダクトの“作り方”に関わるエンジニアが、本音で語り合い、自分の進むべき道を決めるための、リアル開催のテックカンファレンスです。「AIによって変わる"技術の設計力"」と「AI時代の"組織とマネジメント"」をテーマにセッションも開催されます。

Relanceのブースではフリーランスエンジニアの人材紹介やAI人材・ハイスキルのSREなどの正社員紹介、フリーランスエンジニアに特化したマッチングプラットフォーム、エンジニアの採用戦略からCX設計までのHR支援サービスなど、エンジニアリング領域に関わるサービスについてご案内いたします。

■ 出展概要

- イベント名称：TechLead Conference 2026- 開催日時：2026年4月22日(水)- 会場：KABUTO ONE 4F- 主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」- 特別協力：株式会社ビープラウド「connpass」- 参加費：無料（事前登録制）

■Relance（リランス）について

Relanceは、テックカンパニーであるスリーシェイクが、エンジニア目線で分析された最適な案件をフリーランスエンジニアへ提供する人材紹介サービスです。

ミスマッチを防ぐことはもちろん、高額報酬や独自案件、長期契約・モダン技術を用いる案件等、フリーランスエンジニアにとって魅力的な案件を多数保有しています。

サービスサイト： https://relance.jp

【株式会社スリーシェイク】

スリーシェイクは、ITインフラ領域の技術力に強みをもつテクノロジーカンパニーです。2015年の創業から提供しているSREコンサルティング事業「Sreake（スリーク）」では、AWS/Google Cloud/Kubernetesに精通したプロフェッショナルが技術戦略から設計・開発・運用を一貫してサポートしています。またSRE領域で培ったノウハウをベースに、2020年4月にクラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」を提供開始し、ビジネス分析やマーケティングへのビックデータ活用を簡易に実現可能としました。以後、フリーランスエンジニア特化型人材紹介サービス「Relance（リランス）」やセキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」を提供開始し、DX時代における技術戦略設計からセキュアなアプリケーション開発、データ活用までを一貫提供可能な体制を進めています。

会社名 ：株式会社スリーシェイク

代表者 ：代表取締役社長 吉田 拓真

所在地 ：東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル7階

事業内容 ：SRE特化型コンサルティング事業「Sreake（スリーク）」運営（https://sreake.com/）

セキュリティサービス「Securify（セキュリファイ）」開発・運営（https://www.securify.jp/）

クラウド型データ連携ツール「Reckoner（レコナー）」開発・運営（https://reckoner.io/）

エンジニア組織特化型HRパートナー「Relance（リランス）」運営（https://relance.jp/）

会社HP ：https://3-shake.com/