Instagram運用の前に“土台”を整える。美容サロン向けプラットフォーム「サロスタ」、明日から動けるマーケティングの地図を作る実践型セミナーを4/21に開催

株式会社andUS

サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役：廣岡伸那）は、美容サロン向け学習プラットフォーム「サロスタ」のサービスにおいて、2026年4月21日（火）、サロンオーナー・経営者を対象とした無料オンラインセミナー「売上を上げるサロン経営者のマーケティング思考」を開催いたします。

本セミナーは、SNS投稿やMEO対策といった「手段」に走る前に不可欠な「マーケティングの土台」を、講義とワーク形式で構築する実践型プログラムです。

■ 開催の背景：なぜ「頑張っているのに集客できない」のか

現在、多くの美容サロンが「Instagramの毎日投稿」や「予約媒体への高額掲載」を行っています。

しかし、現場からは「投稿しても来客に繋がらない」「媒体依存から抜け出せず利益が残らない」という悲鳴に近い声が上がっています。

その原因の多くは、施策（手段）の不足ではなく、その前段階にある「誰に、何を、どう届けるか」という土台（戦略）の欠如にあります。andUSは、多くのサロン経営を支援してきた知見をもとに、小手先のテクニックではない「本質的なマーケティングの順序」を伝授すべく、本セミナーを企画いたしました。

■ 本セミナーの3つの特徴

- 「学ぶ」だけで終わらせない「実践型」60分

講義を聞くだけでなく、その場で配布するワークシート（Googleスプレッドシート）に記入。セミナー終了時には自店の課題と次のアクションが明確になります。

2. 現場知見に基づいた「3つの整理」

「自店の強みの言語化」「ターゲットの具体化」「既存顧客リストの仕分け」を同時に行い、明日の営業からすぐに使える武器を手に入れます。

3. サロスタ会員限定の特別ベネフィット

成長著しいサロンコミュニティ「サロスタ」会員向けに、通常有料級のマーケティングコンサルティングのエッセンスを無料で開放します。

■ セミナー概要

タイトル：売上を上げるサロン経営者のマーケティング思考

日時：2026年4月21日（火）19:00～20:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料（サロスタ会員限定）

登壇者：andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）

参加特典：当日使用ワークシート（Googleスプレッドシート）プレゼント

セミナー申込はこちらから :https://saloseminar-asna3wdb.manus.space/

■ タイムスケジュール

00:00：オープニング・ワークシート配布

00:05：【講義】なぜ「手段」から入ると空回りするのか

00:15：【ワーク１.】自店の強み分析（選ばれる理由の言語化）

00:30：【ワーク２.】ターゲット顧客の整理（理想の顧客像の具体化）

00:40：【ワーク３.】顧客リストの仕分け（今すぐ動ける掘り起こしリスト作成）

00:50：まとめ・Q&A／次回予告

■ 登壇者プロフィール

andUS株式会社 常務取締役 浅川 海嵐（Miran Asakawa）

旧TABI LABO（現NEW STANDARD）にてメディアマーケティングに従事し、大手クライアントのデジタル施策を多数担当。その後、ヘルスケアスタートアップTENTIALにてリカバリーウェアブランド「BAKUNE」の牽引し、月次売上を約100倍規模へ成長させることに貢献。

複数のベンチャー企業の創業・事業立ち上げを経て、現在はandUS株式会社の常務取締役として、美容サロン向けプラットフォーム「サロスタ」を運営。サロン経営者と向き合い、現場に根ざしたマーケティング支援を目指します。

青山学院大学大学院 MBA修了。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit